Congo-Kinshasa: 10 ans de l'ENA - Tshisekedi réaffirme le primat du mérite dans la réforme de l'Etat

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé, le 10 février 2026, au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale à Kinshasa, la cérémonie marquant à la fois la sortie officielle de la 9e promotion et l'entrée de la 10e promotion de l'École nationale d'administration (ENA). Cette double célébration, organisée à l'occasion du dixième anniversaire de l'institution, a réuni de nombreuses autorités politiques, administratives et académiques autour d'un même idéal : consolider les fondations d'une administration publique performante, éthique et orientée vers les résultats.

Dans son allocution, le Chef de l'État a replacé l'ENA au coeur de la vision de transformation de l'appareil étatique qu'il porte depuis son accession à la magistrature suprême. Il a rappelé que la véritable richesse de la République démocratique du Congo ne réside pas uniquement dans ses ressources naturelles, mais dans le potentiel humain de ses citoyens, appelés à répondre aux défis contemporains par le travail, la compétence et l'intégrité.

Le Président Tshisekedi a insisté sur la nécessité de rompre définitivement avec les pratiques qui ont longtemps affaibli l'administration publique, notamment l'inertie, la lenteur et les logiques de favoritisme. Il a réaffirmé sa détermination à faire de l'ENA l'un des piliers d'une réforme structurelle visant à consacrer le mérite comme principe cardinal de gestion des carrières publiques, en substitution aux mécanismes de clientélisme. Pour le Chef de l'État, l'émergence d'une administration moderne passe par la valorisation de l'excellence et la promotion d'une culture de responsabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole à son tour, le Vice-Premier Ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a salué la portée symbolique et institutionnelle de cette cérémonie qu'il a qualifiée de véritable passage de relais entre générations. Il a souligné que la sortie d'une promotion et l'accueil d'une nouvelle cohorte d'élèves traduisent la continuité de l'engagement républicain au service de l'État. Selon lui, les jeunes administrateurs appelés à intégrer les services publics devront incarner la rigueur, l'honneur et le sens des responsabilités dans l'exercice de leurs futures missions.

Le Directeur général de l'ENA, Tombola Muke, a, pour sa part, rendu un hommage appuyé au Chef de l'État, saluant son engagement en faveur de la consolidation d'une administration fondée sur la compétence. Il a rappelé que le développement d'une nation repose sur la formation d'élites capables d'allier savoir, discipline et sens élevé du service public. Pour la direction de l'ENA, servir l'État avec excellence constitue non seulement une exigence professionnelle, mais également une responsabilité morale envers la Nation.

Créée par le Décret n°13/013 du 16 avril 2013, l'École nationale d'administration est un établissement public à caractère administratif dédié à la formation des hauts fonctionnaires de la République. Pensée comme un vivier d'excellence au service de l'État, l'ENA a pour vocation de doter l'administration congolaise de cadres compétents, intègres et animés par l'esprit de refondation institutionnelle. Dix ans après sa création, l'institution s'affirme comme un instrument stratégique dans la dynamique de modernisation de la gouvernance publique en RDC.