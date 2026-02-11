Afrique de l'Ouest: Le soulagement des opérateurs nigériens après la réouverture du corridor frontalier Bénin-Nigeria-Niger

Le corridor de Tsamiya-Kamba qui permet le passage du Bénin au Niger via le Nigeria, fermé depuis 2019, est de nouveau ouvert depuis ce lundi 9 février, autorisé par le président Bola Tinubu « dans le cadre des efforts visant à assouplir les restrictions commerciales tout en préservant la sécurité nationale ». Près de 2 000 camions en provenance du port de Cotonou étaient bloqués côté béninois. Ils vont pouvoir emprunter ce corridor pour livrer leurs marchandises à Niamey. Un soulagement à une semaine du ramadan.

C'est un corridor stratégique fermé depuis sept ans par le président Buhari. L'objectif était alors de lutter contre la contrebande massive et de stimuler l'industrie agricole nationale.

Depuis la fermeture complète de la frontière Bénin-Niger, la réouverture de ce corridor Tsamyia-Kamba était devenue vitale pour l'économie nigérienne, très dépendante des importations, notamment en provenance de Cotonou. Il s'agit d'ailleurs de l'alternative la moins coûteuse pour les opérateurs économiques.

« C'est une situation qui arrange tout le monde »

Cette réouverture est importante, estime Yacouba Dan Maradi, président du syndicat des importateurs-exportateurs du Niger. « Nous sommes à une semaine du mois béni de ramadan, donc ça ne peut que nous soulager. On va mettre à la disposition de nos concitoyens ce dont ils ont besoin. Ils vont avoir accès beaucoup plus facilement à ces produits que nous sommes en train d'importer. C'est une situation qui arrange tout le monde, tous les pays ! », explique-t-il.

Le Nigeria touchera d'importants frais de transit, ce qui devrait aussi permettre la reprise des exportations de produits agricoles, notamment les oignons, l'ail, ainsi que les céréales depuis le nord du Nigeria vers le Bénin.

Quant à Cotonou qui poussait pour cette réouverture, la situation est positive pour l'approvisionnement de ses marchés avec une réduction des couts logistiques et un flux de marchandises plus régulier.