Afrique: La région subsaharienne en bas du classement sur la corruption de Transparency International

Le continent africain fait face aux niveaux de corruption les plus élevés du monde. C'est ce qui ressort de l'indice de perception de la corruption 2025, rendu public ce mardi 10 février par l'ONG Transparency International. Il agrège les évaluations d'experts et d'hommes d'affaires sur leur perception de la corruption et des mesures pour y répondre. Et dans le classement, l'Afrique subsaharienne obtient les moins bons résultats.

Un score moyen de 32 sur 100 et seulement quatre pays dépassent les 50. Les derniers du classement de l'ONG Transparency International sont la Somalie et le Soudan du Sud, où les réformes promises sur la gestion des finances publiques dans l'accord de paix de 2018 se font toujours attendre. Les responsables utilisent des stratagèmes de plus en plus sophistiqués pour détourner les ressources.

Le point le plus alarmant est le recul de dix pays en dix ans. Le Mozambique, par exemple, perd dix points, avec plus de 330 cas de corruption enregistrés au premier trimestre l'an dernier - il est ici question de 4 millions de dollars.

Sept pays améliorent leur note

Dans le même temps, sept pays seulement ont amélioré leur note, comme l'Angola, qui progresse de 17 points grâce à des mesures contre la corruption, sans pour autant quitter le bas du classement. Selon le rapport, beaucoup d'Angolais se taisent encore face aux cas de corruption par crainte des représailles et aimeraient plus de résultats.

Certains pays montrent pourtant l'exemple. Les mieux notés sont les Seychelles, suivis du Cap-Vert, du Botswana et du Rwanda, qui ont mis en place des institutions, des parquets spécialisés, et des moyens pour la répression des crimes financiers.

Transparency International appelle l'Union africaine et ses membres à respecter la convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, signée il y a plus de vingt ans. Mais l'Afrique est loin de faire exception : Transparency International s'inquiète en particulier d'une tendance inquiétante à l'aggravation de la perception de la corruption dans certaines démocraties, telles qu'aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, ou en France.