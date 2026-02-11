Sénégal: Le ministre de l'Enseignement supérieur s'inquiète du 'profil' de certains leaders du mouvement étudiant

Dakar — Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Daouda Ngom, s'est inquiété, mardi à Dakar, du profil de certains étudiants, les qualifiant de "problématiques" dans les universités.

"Si je prends un exemple, un des leaders les plus en vue du collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop est un étudiant qui a 31 ans, qui n'a pas encore terminé son master ", a-t-il signalé au cours d'un point de presse organisé par le gouvernement. Il y avait aussi à cette rencontre ses collègues de la Justice (Yassine Fall), des Forces armées (Biram Diop), de l'Intérieur et de la Sécurité publique (Mouhamadou Bamba Cissé), ainsi que de la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye.

L'étudiant Abdoulaye Ba a trouvé la mort lundi, dans des échauffourées avec les forces de l'ordre, survenues dans l'enceinte de l'université, sur l'avenue Cheikh-Anta-Diop et la Corniche Ouest de Dakar. Les étudiants dénoncent la fermeture de restaurants universitaires et une réforme relative aux bourses d'études.

Daouda Ngom a dit que cet étudiant en question est inscrit à l'UCAD depuis 2016. "Pour des études de master de cinq ans, on ne peut pas perdre dix ans et continuer à utiliser le mouvement étudiant". Pour lui, il s'agit d'une situation "inadmissible" qui concerne les délégués d'étudiants et qu'il faut revoir. "La vie humaine est sacrée, et c'est dans l'apaisement et la responsabilité que nous honorerons la mémoire de l'étudiant disparu", a-t-il lancé.

Il a en outre précisé avoir reçu à quatre reprises les délégués des syndicats, les collectifs des syndicats d'étudiants. "J'ai reçu ces étudiants pour favoriser un dialogue inclusif en vue de résoudre des crises ou de retenir avec eux des solutions préventives", a-t-il insisté.

Selon lui, les structures du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, "dans toutes leurs composantes, ont également initié, à des intervalles réguliers, des concertations avec les acteurs dans les compétences sectorielles". "Notre département a instauré, avec l'appui du Haut conseil du dialogue social un comité sectoriel en son sein, dans l'appui de prévenir les crises et de gérer les conflits", a t-il ajouté.

La ministre de la Justice, Yassine Fall, s'est, pour sa part, engagée à ce que toute la vérité soit établie et que les responsabilités soient situées "sans faiblesse et sans protection". Pour le ministre des Forces armées, Birame Diop, "les forces de défense et de sécurité sont les premières à être peinées, attristées lorsque, lors de leurs interventions, il y a des blessés ou une perte en vie humaine".

"C'est pourquoi les forces de l'ordre font, en permanence, tous les efforts nécessaires pour une exécution, en toute sécurité et avec l'humanité requise, des missions qui leur sont confiées", a-t-il assuré avant d'appeler à "faire preuve de dépassement pour continuer à vivre en toute harmonie".