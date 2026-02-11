Sénégal: Touba - Des enseignants de l'UCAK renforcent leurs capacités en sciences du Hadith

Touba — Des enseignants du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim (CCAK) de Touba ont pris part à une session de renforcement de capacités de deux jours consacrée aux sciences du Hadith prophétique, portant sur les enjeux et les méthodes d'enseignement à l'université.

Cette formation s'inscrit dans le cadre de la coopération entre le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim et l'Université Daarul-Hadith Al-Hassaniya du Royaume du Maroc. "Nous avons eu l'opportunité de recevoir deux éminents professeurs spécialisés dans l'enseignement des sciences du Hadith, qui ont animé cette session pendant deux jours", a déclaré le recteur de l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK), le Pr Lamine Gueye, en marge de la cérémonie de clôture.

Selon lui, cette session permettra aux enseignants de mieux appréhender les techniques d'enseignement du Hadith dans toute sa rigueur au niveau universitaire, ainsi que les méthodes d'échanges autour de cette discipline. Il a indiqué que les objectifs fixés ont été atteints, grâce à des échanges jugés fructueux entre les formateurs venus du Maroc et les enseignants du complexe. Le Pr Gueye a enfin exprimé l'espoir que la mise en œuvre des acquis de l'atelier aura un impact positif sur l'enseignement et la recherche en sciences du Hadith au sein du complexe.