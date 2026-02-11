Congo-Kinshasa: Les Nations Unies saluent la disponibilité de l'Angola pour un dialogue national inclusif au pays

Les Nations Unies ont salué la disponibilité de l'Angola à contribuer à l'organisation d'un dialogue national inclusif entre Congolais. L'annonce a été faite mardi 11 février à Kinshasa par Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, à l'issue de consultations avec les forces sociales et politiques de la RDC ainsi qu'avec les autorités nationales.

« En ce qui concerne les efforts de dialogue, nous avons pris note avec beaucoup d'intérêt de la disponibilité de l'Angola à aider à l'organisation d'un dialogue inclusif. Un grand nombre de formations politiques ont des attentes en ce sens. L'apport d'une tierce partie, et l'Angola peut effectivement jouer ce rôle, est essentiel pour atteindre cet objectif », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Il a ajouté que la MONUSCO apportera son soutien à tous les progrès réalisés, notamment en matière de vérification du respect du cessez-le-feu.

« L'importance cruciale est que les efforts diplomatiques s'intensifient pour concrétiser les engagements, en particulier sur le cessez-le-feu. En complément, la MONUSCO doit être prête, disponible et proactive pour appuyer ces avancées. Nous travaillons avec le souci de l'efficacité, conformément au mandat du Conseil de sécurité », a-t-il précisé.