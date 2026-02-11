Congo-Kinshasa: Les Nations Unies saluent la disponibilité de l'Angola pour un dialogue national inclusif au pays

11 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Nations Unies ont salué la disponibilité de l'Angola à contribuer à l'organisation d'un dialogue national inclusif entre Congolais. L'annonce a été faite mardi 11 février à Kinshasa par Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix, à l'issue de consultations avec les forces sociales et politiques de la RDC ainsi qu'avec les autorités nationales.

« En ce qui concerne les efforts de dialogue, nous avons pris note avec beaucoup d'intérêt de la disponibilité de l'Angola à aider à l'organisation d'un dialogue inclusif. Un grand nombre de formations politiques ont des attentes en ce sens. L'apport d'une tierce partie, et l'Angola peut effectivement jouer ce rôle, est essentiel pour atteindre cet objectif », a déclaré Jean-Pierre Lacroix.

Il a ajouté que la MONUSCO apportera son soutien à tous les progrès réalisés, notamment en matière de vérification du respect du cessez-le-feu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'importance cruciale est que les efforts diplomatiques s'intensifient pour concrétiser les engagements, en particulier sur le cessez-le-feu. En complément, la MONUSCO doit être prête, disponible et proactive pour appuyer ces avancées. Nous travaillons avec le souci de l'efficacité, conformément au mandat du Conseil de sécurité », a-t-il précisé.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.