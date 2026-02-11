Congo-Kinshasa: STAR-RDC remet 16 écoles et centres de santé à la population de Beni

Au moins 16 infrastructures de base, dont 13 écoles et trois centres de santé, construites dans le cadre du projet de relèvement communautaire mené par le Projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la RDC (STAR-RDC), ont été officiellement remises lundi 9 février à la population de Beni, au Nord-Kivu.

Il s'agit de sept écoles primaires, six écoles secondaires et trois centres de santé, inaugurés lors d'une cérémonie en présence du vice-gouverneur de la province.

Les centres de santé sont implantés à Mabuku, Irango et Halungupa. Quant aux écoles, elles se trouvent dans le territoire de Beni (Masosi, Masaka, Semuliki, Safina, Kalunguta et Kambi) ainsi que dans la ville de Beni (Kesheni, Ngongolio, Emaus, Kasando, Ntony, Institut Asefu et Wasingya).

Les élèves de Kesheni ont exprimé leur satisfaction : « Je me sens à l'aise, je dis merci à STAR-RDC pour ce nouveau bâtiment. Nous n'étudions pas toujours dans de bonnes conditions, mais avec ce nouveau bâtiment, nous allons bien étudier».

Le directeur de l'école primaire David Mugabo Ndaumwanga a souligné l'importance de cette dotation pour améliorer la qualité de l'éducation :

« Les élèves étudiaient dans des conditions vraiment mauvaises. Depuis l'instauration de la gratuité, il n'était pas possible de construire. Aujourd'hui, nous remercions le gouvernement qui a soutenu la gratuité des écoles primaires. Nous sommes désormais bien équipés avec six salles de classe construites selon les normes. L'environnement compte beaucoup dans l'éducation de l'enfant, et avec ces nouvelles salles de qualité, nous pensons offrir une éducation de qualité à nos enfants ».

STAR-RDC poursuit la construction de 26 autres infrastructures durables. Six projets d'eau potable sont également en cours, tandis que d'autres besoins sont à l'étude et seront réalisés après cette première phase.