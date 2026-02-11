L'agence de presse Reuters rapporte que l'Éthiopie héberge un camp d'entraînement secret pour les forces paramilitaires soudanaises qui se battent contre l'armée soudanaise depuis près de trois ans. Selon cette agence, une dizaine de sources - dont une au sein du gouvernement éthiopien - a confirmé l'existence de ce camp d'entrainement et a déclaré que les Émirats arabes unis ont financé la construction du camp, fourni des instructeurs militaires et apporté un soutien logistique.

Selon Reuters, ce camp d'entraînement se situe près de la ville d'Asosa, près du village de Menge, dans la région de Benishangul Gumuz, à une trentaine de kilomètres de la frontière avec le Soudan. La construction du site a commencé en octobre dernier.

Quelque 4 300 combattants y effectuaient une formation militaire en janvier dernier, avec un soutien logistique et militaire des Émirats arabes unis, d'après une note des services de sécurité éthiopiens, consultée par l'agence de presse britannique. Ces recrues, principalement éthiopiennes, mais aussi soudanaises et sud-soudanaises, doivent servir à renforcer les forces paramilitaires dans l'État soudanais du Nil Bleu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des images satellites montrent également la construction récente d'un centre de contrôle de drones, à l'aéroport d'Asosa. Reuters dit s'appuyer sur plusieurs sources - dont un haut représentant du gouvernement éthiopien ainsi qu'une note interne des services de sécurité éthiopiens et un câble diplomatique.

Sollicité par RFI, le conseiller du Premier ministre éthiopien n'a ni confirmé, ni réfuté l'information. Quant aux Émirats arabes unis, ils ont répondu à Reuters ne pas être impliqués d'une quelconque manière dans les hostilités au Soudan.

Ces derniers mois, l'Éthiopie a été accusée de laisser transiter sur son sol du matériel militaire envoyé par les Émirats arabes unis, destiné aux paramilitaires soudanais.