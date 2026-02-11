Afrique: La RDC organise un forum d'investissement en marge du Mining Indaba en Afrique du Sud

En marge du Mining Indaba, la République démocratique du Congo a organisé un forum d'investissement pour la province du Lualaba. Le pays, qui produit 70 % du cobalt mondial - utilisé notamment pour les batteries de voitures électriques -, sait que ses minerais stratégiques sont convoités, notamment par les États-Unis. La gouverneure du Lualaba appelle aux investissements du monde entier.

Les portes sont ouvertes : le message est lancé par la gouverneure de la province stratégique du Lualaba. Fifi Masuka Saini compte sur ce puissant rassemblement du secteur minier au Cap pour attirer les investissements dont sa région riche en cobalt a besoin.

« Est-ce que les Américains ne veulent que venir pour les minerais stratégiques ? Oui. C'est connu. Ils ne sont pas les seuls. Le monde entier veut ces minerais stratégiques. Donc, nous cherchons aussi d'autres portes au niveau européen. Les Chinois sont déjà là. Mais nous sommes heureux de pouvoir accueillir d'autres nouveaux capitaux, en particulier dans la province du Lualaba », explique la gouverneure.

Pour l'instant, ces accords avec Washington sont encore très opaques. Albert Zeufack, économiste et directeur régional de la Banque mondiale, insiste sur la nécessité pour la RDC d'avoir une feuille de route face à un afflux massif de capitaux. « S'ils sont bien gérés, bien négociés, bien exploités, ils bénéficieront aux populations. Cela appelle véritablement à la responsabilité des leaders africains pour qu'ils saisissent le moment pour négocier et, vous savez, embrasser des initiatives qui seront effectivement bénéfiques à leur population », précise-t-il.

Plus tôt cette semaine, la RDC a annoncé le début des travaux pour réhabiliter le corridor de Lobito, qui la connecte au port angolais. Un corridor stratégique pour les États-Unis et pour l'Europe, car il permet au minerai de prendre la direction de l'Atlantique, plutôt que de l'océan Indien, c'est-à-dire vers la Chine.