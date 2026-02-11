Madagascar: Diplomatie malgache - Perte d'influence sur le plan régional

En dépit de la renonciation à la présidence de la SADC, le pays reste soumis aux mêmes règles et principes que les autres États membres, à moins de se retirer purement et simplement, 21 ans après son adhésion le 18 août 2005.

Chef de file

« L'accueil d'Andry Rajoelina par le Royaume d'Eswatini n'a aucun impact sur la diplomatie malgache », selon la ministre des Affaires étrangères Christine Razanamahasoa. À son corps défendant de préciser que le roi Mswati III s'apprête à prendre la présidence de la Troïka de la SADC pour le mandat 2026-2027. Selon le dispositif de la Troïka, l'Organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC a pour responsabilité de promouvoir la paix et la sécurité dans la région.

Il agit comme chef de file pour les questions de menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région et fournit, à cet égard, aux États membres les orientations à suivre. La Troïka est composée du président en exercice du Sommet, du président entrant (le vice-président en exercice) et du président sortant. Autrement dit, Madagascar aurait fait partie de la Troïka s'il n'avait pas cédé la présidence de la SADC.

Principe de subsidiarité

En tout cas, l'implication de la SADC en général et de la Troïka de l'Organe en particulier entre dans le cadre du principe de subsidiarité, qui veut que la compétence et la responsabilité reviennent à l'entité la plus proche au niveau régional. Il en est ainsi de la Communauté de développement de l'Afrique australe, dont Madagascar fait partie, quoique le régime de la Refondation ait renoncé officiellement à la présidence de la SADC dans l'euphorie de la prise du pouvoir et dans un réflexe de se soustraire aux éventuelles sanctions de l'organisation.

Considération

Si le déplacement à Mbabane de l'ex-locataire d'Iavoloha « n'a aucun impact sur la diplomatie malgache », la renonciation au poste de chairman de la « Southern African Development Community » affecte en revanche la sphère d'influence de Madagascar sur le plan régional. Le Royaume d'Eswatini, qui est l'un des 8 pays fondateurs de la SADC, aurait probablement eu plus de considération vis-à-vis des nouveaux tenants du pouvoir et moins d'égards à l'endroit de l'ancien président élu. La Grande île aurait ainsi pesé de tout son poids sur l'un des plus petits pays membres de la SADC.

Situation politique

L'Eswatini est un pays frontalier de l'Afrique du Sud, qui assure l'intérim de la présidence de la SADC. Ce qui a amené la présidence de la Refondation à adresser la lettre de protestation officielle au numéro un sud-africain. « Le président Cyril Ramaphosa a reçu récemment le président de la Refondation de la République de Madagascar, Michaël Randrianirina », a rappelé Christine Razanamahasoa. Sans évoquer le communiqué officiel de la présidence de la République d'Afrique du Sud, qui « exprime sa préoccupation face à la situation politique à Madagascar ».

Transition 2009

Antananarivo n'a pas pour autant accusé Pretoria d'ingérence ou d'« atteinte grave à la souveraineté de l'État malgache », puisque le communiqué s'inscrit dans la droite ligne du principe de subsidiarité que la ministre des Affaires étrangères ne peut et ne doit ignorer.

Qui plus est, il y a eu un précédent 17 ans auparavant, où Christine Razanamahasoa était l'une des figures emblématiques de la Transition de 2009. En 2026, elle est encore dans les hautes sphères de la Refondation. « Hay teo foana... Christine », pour parodier le titre de la chorale Fiderana qui a été entonné par le « Feon'ny Fifohazana » (FEFI) le 7 février 2013 à Ambohitsorohitra. Treize ans après, le régime a changé mais la SADC est toujours là, en vertu du principe de subsidiarité. Un principe à la fois politique et diplomatique.