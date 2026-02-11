Congo-Kinshasa: Manques à Gagner dans la Zone Ouest - L'Etat enregistre un gain de plus de 22 millions USD au quatrième trimestre 2025

11 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Comité de suivi des prix des produits pétroliers (CSPPP) a procédé mardi 10 février à la certification des Pertes et manques à gagner (PMAG) de la zone Ouest pour le quatrième trimestre 2025, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2025.

Cette certification a permis d'établir, pour ladite période, un gain de 22.311.802 USD en faveur de l'État congolais, rapporte le ministère de l'Economie nationale.

« Les résultats enregistrés à l'issue de cette certification constituent un tournant majeur dans la gestion des PMAG, marquant la sortie progressive du long cycle des manques à gagner historiquement observés dans le secteur pétrolier, au profit d'une dynamique désormais génératrice de gains. La certification de ce jour revêt ainsi une valeur symbolique forte, traduisant l'efficacité des réformes engagées et la consolidation d'un cadre de gouvernance fondé sur des données certifiées et partagées », indique le communiqué du ministère de l'Economie.

Par ailleurs, poursuit le document, la rupture observée dans la tendance des réalisation des pertes et manques à gagner dans la zone Ouest, jusque-là défavorable à l'État, va se consolider après la certification des PMAG des zones Sud et Est, qui sont par nature des zones à gains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les gains certifiés au quatrième trimestre 2025 résultent notamment de l'évolution favorable de plusieurs paramètres structurants, parmi lesquels le prix moyen frontière commercial, les volumes certifiés par le ministère des Hydrocarbures, ainsi que le taux de change officiel publié par la Banque Centrale du Congo (BCC).

À l'issue des travaux, le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Économie nationale, a félicité les résultats obtenus, soulignant que le secteur pétrolier évolue désormais vers un mode de gestion plus autonome depuis près de deux ans, avec l'accompagnement du système bancaire, sans recours au financement du Trésor public. Il a rappelé que la volonté du Gouvernement est de se rapprocher progressivement de la vérité des prix, tout en préservant le pouvoir d'achat des consommateurs.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.