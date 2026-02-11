Congo-Kinshasa: Les opérateurs économiques d'Uvira dénoncent la surtaxation au port de Kalundu

11 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Alors que le commerce lacustre a repris à Uvira après un mois et demi d'occupation par les rebelles de l'AFC/M23, la population fait face à une flambée des prix des produits de première nécessité. Les commerçants importateurs accusent les services financiers provinciaux d'imposer des taxes exorbitantes au port de Kalundu, entravant ainsi la relance économique.

Le port de Kalundu, situé sur le lac Tanganyika, est le point névralgique pour l'approvisionnement en marchandises venant de Kalemie ainsi que de pays voisins comme le Burundi, la Tanzanie et la Zambie.

Les commerçants désenchantent face à l'augmentation drastique des charges imposées par la Division provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes (DPMER) du Sud-Kivu. Ces charges douanières sont en hausse de 50%.

« Avant la guerre, la taxe revenait à 4 000 par camion de marchandises, mais actuellement c'est 6000 », témoigne un opérateur économique d'Uvira.

Face à cette situation, le député provincial élu d'Uvira, Bisimwa Sinderi, plaide pour un allègement des taxes à l'importation. Il estime que cette flambée des charges douanières est contreproductive compte tenu des conditions socio-économiques précaires de la population d'Uvira.

Jusqu'à ce mardi 2 fevrier, les autorités municipales et provinciales n'ont pas souhaité commenter cette question.

