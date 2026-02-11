Congo-Kinshasa: UNPOL s'engage à appuyer l'Inspection générale de la Police congolaise

11 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Unité de Police de la MONUSCO (UNPOL) a réaffirmé son engagement à renforcer son appui à l'Inspection générale de la Police nationale congolaise (IG-PNC).

Cette volonté a été exprimée mardi 10 février par Faisal Shahkar, conseiller police des Nations Unies venu de New York, lors d'un échange avec le commandant de l'IG-PNC, Patience Mushid Yav.

Cet appui comprend la fourniture d'équipements informatiques, la réhabilitation des infrastructures ainsi que le renforcement des capacités.

Le commandant de l'Inspection générale, Patience Mushid Yav, a salué cette collaboration qui, selon lui, contribuera à professionnaliser davantage les unités de la police nationale congolaise.

