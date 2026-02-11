Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Vives réactions après la démolition de maisons près de la base militaire de Kitona

L'opération de démolition de maisons construites dans le groupement Maputu, dans le territoire de Muanda (Kongo-Central), suscite de vives réactions. Menée il y a quelques jours par des militaires sur ordre de la hiérarchie de la base militaire de Kitona, cette action est dénoncée par le député provincial Jelson Sisi Vimbi, qui la juge illégale et injustifiée.

Selon le parlementaire, cette démolition brusque ne repose sur aucune base légale et bafoue les droits des habitants du groupement Maputu.

Le député Jelson Sisi Vimbi rappelle que les limites de la base militaire avaient déjà été établies par le passé, démontrant que la population était installée en dehors du domaine militaire.

« Dans l'hypothèse où la population aurait construit en dehors de la limite de la base militaire de Kitona, je crois qu'une procédure légale devrait être mise en place pour connaître la vérité », a-t-il déclaré sur Radio Okapi.

Appel à l'intervention de la hiérarchie des FARDC

Les victimes de ces démolitions n'ont pas eu l'opportunité de présenter leurs documents ou de s'expliquer face aux militaires déployés sur le terrain. Le député Sisi Vimbi appelle les autorités hiérarchiques des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) à intervenir rapidement pour stopper l'opération de démolition, rétablir les droits des habitants du groupement Maputu et engager une procédure légale pour déterminer les vraies limites de la base.

Les tentatives de Radio Okapi pour obtenir la réaction de l'administrateur du territoire et du commandant de la base militaire de Kitona sont restées sans succès.