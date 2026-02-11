Congo-Kinshasa: La CNDH crée un comité pour enquêter sur les massacres au Kasaï-Central et le meurtre des experts de l'ONU

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a mis en place, depuis le 2 février, une mission chargée de faire la lumière sur les violations des droits humains liées aux massacres de populations civiles au Kasaï-Central ainsi qu'au double meurtre des experts onusiens Zaida Catalan et Michael Sharp.

Invité de l'émission Parole aux auditeurs sur Radio Okapi, mardi 10 février, le président de la CNDH, Paul Nsapu Mukulu, a évoqué des avancées positives.

Il a indiqué que cette mission progresse dans la bonne direction et vise à identifier les auteurs des violations commises entre 2016 et 2017, lors de la crise de Kamuena Nsapu, ainsi que ceux impliqués dans l'assassinat des deux experts des Nations Unies.