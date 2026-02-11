Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi appelle à la construction d'un campus de l'ENA

Le président de la République a instruit le Gouvernement de construire un campus pour l'École nationale d'administration (ENA).

Félix Tshisekedi a formulé cette demande mardi 10 février, lors de la cérémonie couplée marquant l'entrée de la Xe promotion et la sortie de la IXe promotion des élèves de l'ENA, à Kinshasa. Le Chef de l'Etat a souhaité que cet établissement public puisse se déployer à travers le pays et se doter d'un campus a la grandeur de ses ambitions.

Il a également indiqué que la grandeur de la RDC ne réside pas seulement dans ses richesses du sol et du sous-sol, mais également dans la qualité de sa ressource humaine. Le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique note que la réforme de l'État dépend de la qualité des femmes et des hommes qui l'incarnent.

Jean-Pierre Lihau se réjouit que l'ENA soit placée au cœur de la refondation de l'administration publique, accordant une chance égale aux jeunes de toutes catégories ayant mérité. Le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique a par ailleurs assuré que plus de 900 postes sont déjà réservés aux lauréats de la IXe promotion.

Dans son discours, le directeur général de cet établissement public explique que l'ambition est de contribuer à la professionnalisation de la gestion des projets et des pratiques de gouvernance en RDC. Tombola Muke annonce cependant le lancement, dès le mois de mai prochain, d'un programme spécial destiné aux dirigeants du secteur public, en vue de co-construire la solution congolaise du leadership.

Organisée au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale, cette cérémonie a coïncidé avec la célébration du dixième anniversaire de l'École nationale d'administration. En dix ans, au moins 842 jeunes sont sortis de l'ENA et la plupart œuvrent au sein de l'administration publique.