Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi appelle à la construction d'un campus de l'ENA

11 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président de la République a instruit le Gouvernement de construire un campus pour l'École nationale d'administration (ENA).

Félix Tshisekedi a formulé cette demande mardi 10 février, lors de la cérémonie couplée marquant l'entrée de la Xe promotion et la sortie de la IXe promotion des élèves de l'ENA, à Kinshasa. Le Chef de l'Etat a souhaité que cet établissement public puisse se déployer à travers le pays et se doter d'un campus a la grandeur de ses ambitions.

Il a également indiqué que la grandeur de la RDC ne réside pas seulement dans ses richesses du sol et du sous-sol, mais également dans la qualité de sa ressource humaine. Le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique note que la réforme de l'État dépend de la qualité des femmes et des hommes qui l'incarnent.

Jean-Pierre Lihau se réjouit que l'ENA soit placée au cœur de la refondation de l'administration publique, accordant une chance égale aux jeunes de toutes catégories ayant mérité. Le vice-Premier ministre et ministre de la Fonction publique a par ailleurs assuré que plus de 900 postes sont déjà réservés aux lauréats de la IXe promotion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son discours, le directeur général de cet établissement public explique que l'ambition est de contribuer à la professionnalisation de la gestion des projets et des pratiques de gouvernance en RDC. Tombola Muke annonce cependant le lancement, dès le mois de mai prochain, d'un programme spécial destiné aux dirigeants du secteur public, en vue de co-construire la solution congolaise du leadership.

Organisée au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale, cette cérémonie a coïncidé avec la célébration du dixième anniversaire de l'École nationale d'administration. En dix ans, au moins 842 jeunes sont sortis de l'ENA et la plupart œuvrent au sein de l'administration publique.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.