Sénégal: Sécurité routière à Tambacounda - L'ANASER appelle les conducteurs de Jakarta à la prudence

À Tambacounda, de nombreux accidents de la circulation impliquent des conducteurs de motos Jakarta. Face à cette situation, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Atoumane Sy, a mené un contrôle mixte avec la police, suivi d'une opération de sensibilisation.

Il a exhorté les conducteurs de deux-roues à adopter des comportements responsables, notamment le port systématique du casque, le respect du nombre de passagers et des règles de sécurité. « Le casque est indispensable pour réduire les conséquences des accidents », a-t-il rappelé, tout en déplorant le surnombre et le transport d'enfants ne pouvant pas poser les pieds sur les repose-pieds.

M. Sy a également invité les conducteurs à se conformer à la réglementation en disposant d'une carte grise et d'une plaque d'immatriculation. Pour encourager cette formalisation, des casques ont été distribués aux conducteurs en règle, lors d'une rencontre de sensibilisation présidée par le préfet du département, Alioune Badara Mbengue. Les transporteurs ont été aussi dotés d'extincteurs et de panneaux de signalisation. Le DG a averti qu'après cette phase de sensibilisation, les autorités appliqueront la tolérance zéro. Cependant, il s'engage à transmettre toutes les doléances formulées par les transporteurs aux autorités compétentes.