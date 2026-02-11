Sénégal: Mbour - Transition agro-écologique - La DYTAEL interpelle les autorités sur le foncier et la coordination des actions locales

La Dynamique pour la Transition Agroécologique Locale (DYTAEL) de Mbour-Petite-Côte a a mis à profit hier, la tenue d'un Comité départemental de développement (CDD) pour interpeller les autorités administratives et territoriales sur les difficultés d'accès à la terre, les enjeux de la coordination des initiatives locales et la nécessité de renforcer les capacités des acteurs de terrain.

Réunis dans le cadre du Comité départemental de développement (CDD), les autorités administratives, les élus locaux et les services techniques ont échangé avec les acteurs engagés dans la promotion de la transition agroécologique au niveau local. Cette rencontre a permis à la Dytael Mbour-Petite-Côte, une dynamique portée par des organisations et ONG locales, de présenter ses actions et ses principales préoccupations.

Selon la coordonnatrice de la Dytael, cette rencontre a constitué un cadre privilégié pour informer le préfet, les sous-préfets, les maires ainsi que les services techniques de l'État des initiatives mises en oeuvre dans la zone de Mbour , en lien avec les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage et du tourisme. « La Dytael est avant tout une dynamique locale qui vise à accompagner les populations dans une transition agroécologique adaptée aux réalités du territoire », a-t-elle expliqué.

Les échanges ont abouti à plusieurs recommandations, notamment en matière de renforcement des capacités des acteurs locaux et d'amélioration de la coordination des interventions dans le département de Mbour. Les participants ont souligné la nécessité de fédérer les actions des différents secteurs afin d'en accroître l'impact sur le développement local.

Un document de synthèse rassemblant l'ensemble des recommandations issues de la rencontre devrait être élaboré et transmis aux autorités compétentes, en vue d'assurer un meilleur suivi des engagements pris, en particulier dans les domaines du développement local et du suivi-évaluation des projets.

Parmi les principales préoccupations soulevées, figure la question de l'accès à la terre, en particulier pour les jeunes. Plusieurs interventions ont mis en lumière les difficultés rencontrées par ces derniers pour disposer de terres exploitables, malgré leur volonté de s'engager dans des activités productives. « C'est une problématique récurrente, non seulement dans le département de Mbour, mais également dans d'autres zones du pays », a souligné la coordonnatrice de la Dytael, évoquant un véritable appel lancé aux autorités pour une meilleure prise en charge de cette question.

D'autres plaidoyers ont également été formulés, notamment en ce qui concerne la gestion du foncier ainsi que la lutte contre le déboisement et la coupe abusive du bois.

Face à ces défis, la Dytael Mbour-Petite-Côte entend renforcer sa collaboration avec l'administration territoriale, les collectivités locales et les services techniques, afin de contribuer à l'identification de solutions durables.

À travers cette dynamique, les acteurs locaux espèrent inscrire leurs actions dans les orientations nationales en matière de développement durable, de souveraineté alimentaire et de promotion de l'agroécologie.