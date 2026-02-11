Ile Maurice: Volley-ball - Faucon Flacq Camp Ithier VBC creuse l'écart en tête

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC poursuit sa marche en avant tel un métronome dans la Crystal National League masculine. Les Flacquois ont signé un septième succès en autant de sorties vendredi dernier et comptent désormais 4 points d'avance sur le Quatre-Bornes VBC (21 contre 17). Le champion en titre s'est imposé, lui, difficilement face au Port-Louis Fire Star au tie-break, samedi.

Alors que la phase aller du championnat prend fin, le Faucon Flacq Camp Ithier semble prendre une sérieuse option dans la course au titre. Après avoir battu Quatre-Bornes VBC qui était alors en tête après cinq journées, la bande à Deepak Aungnoo a poursuivi sur sa lancée en s'imposant en trois sets face au Buswell VBC, 25-18, 25-21 et 25-14 en 79 minutes de jeu.

Ashwyn Ramkalawon et ses coéquipiers n'ont ainsi concédé qu'un seul set depuis le coup d'envoi de cette ligue et se positionnent très favorablement en vue de la manche retour qui débute le mercredi 4 mars.

De son coté, le Quatre-Bornes VBC traverse une période compliquée. Après être tombé devant Camp Ithier, le champion en titre a eu du mal à vaincre le Port-Louis Fire Star. Les Port-Louisiens ont d'ailleurs remporté la manche initiale, 25 à 19. Les protégés d'Al Zakiyy Ozeer se sont ensuite bien repris pour prendre l'avantage, 25-22 et 25-19. Mais dans le quatrième set, ils passaient complètement à coté de leur sujet, 13-25. Il devait s'en suivre un mano à mano dans le cinquième set et le QBVC parvint à faire la différence, 15-13.

Port-Louis reste troisième au classement avec six points de retard sur Camp Ithier. Il est clair qu'il va leur falloir nettement hausser leur niveau de jeu en vue de la phase retour pour encore espérer dans cette course au titre.

Pour sa part, le Club sportif de Pamplemousses a réalisé une bonne opération en dominant Trou-aux-Biches Sharks, 25-17, 21-25, 25-19 et 25-23. Un succès qui lui permet de passer à la quatrième place devant les Sharks justement. A noter également la difficile victoire du Curepipe Starlight SC aux dépens de Flic en Flac Blue Stars au tie-break, 29-31, 14-25, 25-19, 25-23 et 15-12.

En féminin, le Quatre-Bornes VBC et Tranquebar Black Rangers ont poursuivi leur série victorieuse en signant des succès en trois sets. Les Quatre-Bornaises ont surclassé Azur SC, 25-5, 25-7 et 25-8, tandis que les Rangers ont disposé de La Tour Koenig SC, 25-16, 25-14 et 25-8.

L'Union de Curepipe 1979 VBC a réalisé une très bonne opération en battant le Curepipe Starlight SC en trois manches, 25-11, 25-15 et 25-15 tout comme Buswell VBC qui a pris la mesure de l'Union sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill (USBBRH), 25-15, 25-21, 23-25 et 25-18. Trou-aux-Biches Sharks a enregistré une victoire sans jouer car le Club sportif de Mahébourg ne s'est pas présenté au gymnase, mercredi dernier.