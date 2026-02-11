Madagascar: 11 février 1975-11 février 2026 - 51e anniversaire de l'assassinat de Richard Ratsimandrava

L'histoire retiendra ce mardi tragique de 1975 où, sous les balles d'un commando, s'éteignait celui que l'on surnommait le « Père du Fokonolona ». Aujourd'hui encore, le mystère demeure entier. Malgré les décennies passées, les commanditaires de cet assassinat n'ont jamais été officiellement identifiés par la justice, laissant une plaie béante dans la mémoire collective malgache.

Dans le contexte actuel de refondation prôné par l'État, le nom de Ratsimandrava revient sur toutes les lèvres. Sa vision, centrée sur la responsabilisation des communautés de base, résonne comme un écho aux défis contemporains. Il voulait rompre avec les chaînes postcoloniales pour bâtir une souveraineté réelle, ancrée dans les réalités du terroir. Pour beaucoup, il reste le symbole du « courage politique » et de l'intégrité.

Comme chaque année, une cérémonie de dépôt de gerbes devrait se tenir devant la stèle érigée à Ambohijatovo, lieu du crime. Mais au-delà de l'homme d'État, ce 11 février est également l'occasion pour la Nation de rendre un vibrant hommage à l'ensemble des forces de l'ordre tombées en service commandé. Un sacrifice ultime pour la patrie, dont le colonel reste, pour la Gendarmerie nationale et l'armée, l'icône absolue. Cinquante-et-un ans plus tard, si l'homme n'est plus, son idéologie, elle, semble n'avoir jamais été aussi vivante.