Madagascar: Redynamisation du BNGRC - 70 millions d'Ar mobilisés avec le secteur privé

Le partenariat entre le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) et Yas Madagascar a été renouvelé hier, à travers le PHSP (Plateforme humanitaire du secteur privé), dont l'opérateur est membre à part entière.

La cérémonie de signature s'est tenue au siège du BNGRC, à Antanimora, en présence du directeur général adjoint du BNGRC, du président du PHSP et du directeur général de Yas Madagascar. Cet accord a pour objectif de consolider la collaboration entre les parties prenantes, notamment en matière de prévention, de gestion de crise et de diffusion de l'information auprès de la population.

Synergie

Cet accord vise à consolider la synergie entre les parties prenantes, particulièrement sur trois piliers : la prévention, la gestion de crise et, surtout, la diffusion de l'information. En pleine saison cyclonique, la réactivité est de mise. Si le BNGRC reste l'unique garant de la production des informations officielles, Yas Madagascar met ses infrastructures au service de l'intérêt général. Le directeur général de Yas Madagascar a d'ailleurs réitéré la disponibilité de l'entreprise à mobiliser ses outils techniques (SMS, appels téléphoniques et supports numériques) pour relayer les alertes en temps réel.

« Nous mettons nos ressources au service de la protection des populations », a-t-il souligné. De son côté, le PHSP a fait savoir avoir mobilisé, au cours des trois dernières années, une enveloppe de 70 millions d'ariary auprès de ses membres, permettant de venir en aide à plus de 30 millions de personnes dans le cadre d'actions humanitaires et de soutien.