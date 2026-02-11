Madagascar: Brio Connect - Un événement digital pour connecter les entreprises

11 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par R.Edmond

L'événement économique des deux prochains jours sera incontestablement Brio Connect.

Organisé en partenariat avec Yas, les 12 et 13 février au CCI Ivato, Brio Connect ambitionne de créer des connexions utiles pour rassembler les acteurs économiques autour du digital, considéré, à l'ère des nouvelles technologies numériques, comme l'une des clés du développement économique.

« Une centaine de dirigeants et cadres d'entreprises, ainsi que des représentants d'institutions, sont attendus à cet événement », a-t-on expliqué, hier, au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue au Campus Yas à Andraharo. Partenaire de l'événement, Yas Business est convaincue que le développement se fait aussi par la connexion des acteurs économiques pour créer de la valeur réelle de collaboration et d'impact. Stelarix, une branche du groupe Axian, spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, participe également au Brio Connect, en tant que partenaire.

