Madagascar: Crédit Auto - SIPEM Banque et le groupe Rasseta facilitent l'accès aux voitures neuves

SIPEM Banque, la banque de référence des PME et des particuliers, et le groupe Rasseta, le concessionnaire automobile qui figure parmi les leaders du secteur, ont signé un accord permettant à leurs clients d'acquérir à crédit des véhicules neufs de grandes marques.

Toyota, Maxus, GAC, Geely et Kubota. Ce sont les marques disponibles dans cette offre, qui implique deux partenaires de référence.

Conditions avantageuses

D'une part, Rasseta, pionnier des concessionnaires automobiles à Madagascar, qui propose des marques reconnues pour leur qualité, leur robustesse et leur fiabilité. Et d'autre part, SIPEM Banque, qui se positionne comme un établissement bancaire de proximité et un partenaire de référence des entrepreneurs et des PME dans le pays.

Grâce à ce partenariat, les clients peuvent acheter à crédit à des conditions avantageuses, notamment avec un traitement rapide des dossiers et des modalités de remboursement flexibles, pouvant aller jusqu'à 60 mois, avec des taux d'intérêt préférentiels. Il s'agit en effet de « conditions adaptées aux capacités financières de chaque client et un délai de traitement de deux jours à une semaine suivant que le client soit un salarié ou un professionnel ».

Valeurs communes

Disponible dans les 29 agences SIPEM Banque ainsi que dans les showrooms de RASSETA à Madagascar, cette offre de crédit auto marque une nouvelle étape dans une collaboration fondée sur des valeurs communes de confiance, de performance et de service, au bénéfice d'une mobilité plus accessible et d'un entrepreneuriat mieux accompagné. « Cette initiative s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'accompagnement continu des acteurs économiques malgaches, en leur offrant des solutions concrètes pour renforcer leur activité et leur productivité grâce à une mobilité maîtrisée », a expliqué Benoît Saraute, Directeur général de SIPEM Banque.

Il s'agit d'un accompagnement qui s'exprime à travers un suivi personnalisé du client à chaque étape du processus d'achat à crédit d'une voiture chez le concessionnaire, de l'étude du projet de mobilité jusqu'au remboursement du crédit. Pour le groupe Rasseta, cette offre confirme sa volonté d'offrir à une large gamme d'utilisateurs des véhicules neufs performants. Sur ce point, d'ailleurs, le groupe annonce l'arrivée de la marque britannique MG.