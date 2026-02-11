Madagascar: Projet M'Iray 2.0 - Une nouvelle étape pour l'inclusion

Autisme Madagascar a officiellement lancé hier le projet M'Iray 2.0, une initiative ambitieuse qui place les jeunes en situation de handicap au cœur des politiques de droits et santé sexuelle et reproductive (DSSR).

Après une première phase axée sur le plaidoyer autour de la sexualité des personnes handicapées, l'association franchit une nouvelle étape en ciblant spécifiquement les jeunes, considérés comme particulièrement vulnérables face aux obstacles liés à l'accès à l'information, aux services et à la protection contre les violences sexuelles.

Couverture

Le projet, soutenu par Amplify Change, s'étend sur 18 mois et couvre quatre zones stratégiques : Toamasina, Vakinankaratra, Fianarantsoa et Antananarivo. Il vise à garantir une éducation et des services DSSR adaptés, accessibles et fondés sur les droits humains. Autisme Madagascar, créée en 2015 et présente dans dix régions, poursuit ainsi son combat pour une société inclusive et égalitaire. À travers M'Iray 2.0, l'association entend non seulement améliorer l'accès aux soins, mais aussi donner une voix aux jeunes en situation de handicap, afin qu'ils participent activement à la construction de politiques publiques plus respectueuses de leurs besoins spécifiques.

Assises

Dans le prolongement de ce lancement, Autisme Madagascar annonce l'organisation des assises régionales des jeunes personnes en situation de handicap sur les DSSR. Ces rencontres, organisées sur deux jours dans chacune des quatre zones d'intervention, se veulent un espace de dialogue citoyen inédit. Elles permettront aux jeunes de partager leurs expériences, de renforcer leur leadership et de contribuer à l'identification des priorités régionales en matière de santé sexuelle et reproductive.

Au-delà des échanges, ces assises déboucheront sur des recommandations concrètes destinées à nourrir les processus décisionnels et à favoriser l'émergence de politiques publiques inclusives. Elles poseront également les bases d'un réseau régional de jeunes engagés, capable de porter la voix des personnes en situation de handicap dans un contexte national marqué par la refondation de l'État.

Avec M'Iray 2.0 et ces assises, Autisme Madagascar confirme son rôle moteur dans la promotion de la dignité, de l'égalité des chances et de la reconnaissance des droits des personnes différentes, en particulier des jeunes, souvent laissés en marge des débats publics.