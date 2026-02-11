Sénégal: BRVM - Poursuite de la hausse ininterrompue des indices phares de la Bourse ce mardi 10 février 2026.

La hausse ininterrompue des indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le mercredi 4 février 2026, s'est poursuivie au terme de la séance de cotation de ce mardi 10 février 2026.

C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,57% à 379,07 points contre 376,92 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est aussi en hausse de 0,36% à 177,77 points contre 177,13 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,13% à 154,02 points contre 153,82 précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a gagné 1,28% à 250,62 points contre 247,46 points la veille.

Cette embellie est aussi perceptible au niveau des indices sectoriels. L'exception de l'indice BRVM Energie (-0,65% à 123,98 points) et l'indice BRVM Services Financiers (-0,14% à 158,93 points), tous les autres indices sectoriels sont en hausse. Les plus fortes hausses sont réalisées par l'indice BRVM Industriel (Plus 4,99% à 197,02 points), BRVM Consommation de base (plus 2,95% à 256,25 points) et BRVM Consommation Discrétionnaire (plus 2,88% à 193,84 points).

Quant à Enfin l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,57% à 145,97 points contre 145,14 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 82,608 milliards FCFA à 14 615,158 milliards FCFA contre 14 532,550 milliards FCFA le lundi 9 février 2026. En revanche, celle du marché des obligations est toujours en baisse, passant de 11 509,942 milliards FCFA la veille à 11 495,517 milliards FCFA ce 10 février 2026 (-14,425 milliards).

La valeur totale des transactions passe de 1,274 milliard FCFA la veille à 2,190 milliards FCFA ce mardi 10 février 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ERIUM Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 2 665 FCFA), Oragroup Togo (plus 7,45% à 2 885 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 2 530 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,32% à 2 125 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,23% à 1 705 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Ecobank Côte d'Ivoire (moins 2,86% à 17 000 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,78% à 1 750 FCFA), Coris Bank Burkina Faso (moins 2,00% à 12 000 FCFA), TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 2 405 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,59% à 5 885 FCFA).