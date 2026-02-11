Sénégal: Ziguinchor - Journée de tension à l'université Assane Seck - Une matinée de crispation extrême sur fond de crise sociale

La tension était déjà perceptible dès les premières heures de la journée à l'Université Assane Seck. Très tôt dans la matinée, des échauffourées ont éclaté entre des étudiants et les forces de l'ordre déployées massivement autour du campus. Jets de pierres, usage de grenades lacrymogènes et courses-poursuites ont rapidement plongé l'espace universitaire dans une atmosphère suffocante. À l'origine de cette flambée de violence, la fermeture des restaurants universitaires.

Des étudiants notamment inscrits en Master dénoncent leur impossibilité de se restaurer après avoir tenté hier dans la matinée, d'accéder aux repas sans tickets. Une situation qui s'est rapidement envenimée, attisant la colère sur un campus déjà sous tension depuis la veille. « On ne peut pas étudier le ventre vide. Depuis hier la situation est compliquée et ce matin on nous ferme les restaurants sans solution » confie un étudiant.

Face à la mobilisation estudiantine les forces de l'ordre sont intervenues pour contenir les manifestations. L'université a alors été entièrement bouclée, toutes les issues de sortie étant fermées. Le campus social, tout comme les restaurants sont restés clos, entrainant une paralysie totale de la vie académique.

De leur côté, les étudiants en Master ont décrété une cessation de toutes les activités pédagogiques pour une durée de 72 heures. Dans un communiqué le Collectif des Responsables de l'Université Assane Seck de Ziguinchor condamne fermement la décision de fermeture du restaurant universitaire, qu'il qualifie de disproportionnée, injuste et lourdement pénalisante pour l'ensemble des étudiants. Le communiqué poursuit : « Nous condamnons fermement la situation actuelle dans les universités du Sénégal caractérisée par des perturbations répétées, des tensions sociales persistantes et une détérioration continue des conditions de vie et d'études ».

Cette situation résulte principalement des réformes engagées sans concertation avec les acteurs concernés. Le Collectif dénonce également un déficit de dialogue avec les autorités universitaires et appelle à une prise en charge rapide à leurs revendications. « Nous demandons simplement des conditions de vie et d'étude dignes. La réponse sécuritaire ne fait qu'aggraver la situation » confie une autre étudiante.

Le collectif exige la réouverture immédiate du restaurant universitaire et appelle à une gestion responsable, concertée et transparente des oeuvres universitaires. Il réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la défense de la dignité des droits et du bien-être des étudiants.

Pendant plusieurs heures l'Université Assane Seck s'est muée en un véritable terrain d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre illustrant la persistance d'une crise sociale dans le milieu universitaire. À la mi-journée le calme restait précaire et aucune communication officielle n'avait encore été faite, quant à une éventuelle reprise des cours.