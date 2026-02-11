Ile Maurice: Collège du St-Esprit - Dix ans après le décès de son père, Teshen Moothien transforme l'épreuve en réussite

Il y a dix ans, la mort du père de Teshen Moothien a laissé derrière elle une famille contrainte d'apprendre à avancer autrement. Aujourd'hui, à 19 ans, devenu lauréat du collège du St-Esprit, il dit : «Mon papa et mes grands-pères sont très fiers de moi, de là où ils sont.»

Sa mère a tenu le foyer à bout de bras. «Ce n'était pas facile, mais elle a toujours fait en sorte que je puisse avancer», confie Teshen. Dans sa voix, il y a plus que de la reconnaissance : il y a la conscience de la valeur inestimable de l'amour de sa mère. Il évoque avec émotion un autre pilier essentiel, sa grand-mère qui, après la disparition de son grand-père, a tout quitté pour prendre soin de son frère et de lui. «Je lui en suis profondément reconnaissant.»

Teshen se définit aussi par sa curiosité, ses activités extrascolaires et sa capacité à se dépasser : «Les expériences m'ont appris à parler sans timidité, à m'ouvrir aux autres.» Il reconnaît cependant qu'il détestait certaines matières, comme les mathématiques. Mais ses enseignants ont cru en lui. Il a lancé aussi un petit business de parfumerie sur TikTok. «Cela m'a permis d'aider ma maman.» Parlant de sa famille et de ses amis, qu'il appelle ses frères, il explique : «Ce sont eux qui me donnent mes racines.»