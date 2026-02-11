Ile Maurice: Rodrigues - Quatre étoiles, dont Parimal Pareague... première au collège Ananias André Le Chou

La cuvée du HSC 2025 a vu quatre lauréats se distinguer : trois du Rodrigues Collège et une du collège Ananias André Le Chou, qui devient la première lauréate de son établissement.

Parmi eux, Ignace Théo Jean Louis, lauréat en filière scientifique, a découvert ses résultats entouré de ses parents, devant la télévision. «Je suis très content. J'ai travaillé dur pour en arriver là», confie-t-il avec simplicité. Pour Théo, le secret de cette réussite repose sur «la discipline, le respect de l'enseignement et beaucoup de sacrifices». Son père, Jean Louis, souligne le rôle essentiel du soutien familial : «Sa maman et moi l'avons accompagné tout au long de ce parcours».

Une réussite vécue comme celle de toute une famille. Autre moment fort: la joie débordante de Chrislando Joseph Ravanne, 19 ans, également lauréat en filière scientifique. «Mo pa ti pe atann sa», lance-t-il avec émotion, expliquant avoir littéralement sauté de joie en apprenant la nouvelle. S'il espérait figurer parmi les dix premiers, il ne s'attendait pas à décrocher le titre de lauréat.

Pour lui, la clé du succès réside dans «la foi en Dieu et le travail acharné». Déjà tourné vers l'avenir, Chrislando ambitionne de poursuivre des études en médecine, avec un intérêt particulier pour la spécialisation en laboratoire, et espère venir à Maurice pour concrétiser ce projet.

La troisième lauréate du Rodrigues College, Flore Jamie, âgée de 18 ans et issue de la filière économie, s'est présentée accompagnée de ses parents. Visiblement émue, elle confie : «Je suis satisfaite de récolter le fruit de mon travail». Pour la jeune lauréate, la réussite repose avant tout sur la discipline et le sacrifice, des valeurs qu'elle dit avoir appliquées tout au long de son parcours scolaire.

Parimal Pareague est la toute première lauréate du collège Ananias André Le Chou. Enfin, Ananias André Le Chou College s'illustre également avec sa première lauréate, Parimal Pareague, une performance historique pour l'établissement, saluée par la communauté éducative.