Plus de quatre mois après la publication par l'express d'un rapport d'enquête interne portant sur des expérimentations présumées menées en 2019 et 2020 sur des chiens et des chats - commanditées par une firme privée à partir d'animaux fournis par la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) -, un nouvel élément interpelle. Ce n'est que le mardi 3 février 2026 qu'un Internal Investigation Report a été soumis à la Criminal Investigation Division (CID), selon le ministère de l'Agro-industrie.

Cette transmission intervient près de trois ans après la finalisation du document initial, rédigé en avril 2022 à la demande du conseil d'administration de l'organisme. Sous l'ancienne direction, aucune action n'aurait été engagée et, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe, aucune mesure concrète ne semble avoir été prise à l'encontre des personnes mises en cause, malgré des recommandations appelant à un suivi administratif ainsi qu'à la saisine des autorités compétentes afin d'établir d'éventuelles responsabilités.

Entendue récemment par la CID dans le cadre d'une plainte liée à cette affaire, l'auteure du rapport, Rubina Jhuboo, affirme qu'aucune procédure n'avait été initiée jusqu'ici. Elle dit également avoir été surprise d'apprendre que les préoccupations exprimées par la direction auraient davantage porté sur le préjudice causé par la publication du document dans la presse que sur ses conclusions.

Autre point soulevé : bien qu'elle soit à l'origine de l'enquête interne, elle affirme n'avoir jamais été sollicitée par la MSAW pour fournir une déposition officielle. Elle s'interroge aussi sur la soumission, le mardi 3 février, du rapport à la CID alors qu'elle n'avait pas encore été interrogée, malgré son rôle central dans l'investigation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour rappel, le conseil d'administration de la MSAW avait commandité cette enquête à la suite de faits allégués remontant à 2019 et 2020. Selon le rapport, un échantillon d'environ 100 chiens capturés par l'organisme dans le cadre de ses opérations habituelles aurait été euthanasié après des prélèvements sanguins, et des autopsies auraient été pratiquées sur certains d'entre eux.

Le document mentionne également que plusieurs chiens auraient été «adoptés» par le médecin ayant recommandé le projet, tandis qu'un nombre indéterminé de chats lui aurait aussi été confié dans le cadre d'une étude féline. L'affaire avait été rendue publique en septembre 2025 par L'express, entraînant l'annonce de l'ouverture d'une enquête.

Timeline des faits