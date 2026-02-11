Ile Maurice: Coupures de courant programmées dans plusieurs régions à partir d'aujourd'hui

11 Février 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Le Central Electricity Board (CEB) informe ses abonnés que des coupures de courant programmées auront lieu à partir de ce mercredi 11 février jusqu'au 13 février dans plusieurs régions de l'île. Ces interruptions s'inscrivent dans le cadre de travaux d'entretien du réseau et de renforcement du système électrique. Selon le CEB, ces interventions sont nécessaires afin d'améliorer la fiabilité et la sécurité de l'alimentation électrique à moyen et long terme.

Régions concernées et horaires

  •  Triolet

Aux environs de Mahatma Gandhi Street

11 février 2026 | 09 h 30 - 15 h 30

9e Mile, ex-SBM et Dispensary Road

12 février 2026 | 09 h 30 - 14 h 00

Aux environs de Mahatma Gandhi Street

13 février 2026 | 09 h 30 - 15 h 30

  •  Beau-Bassin

Avenue Cossigny

Avenue Sir Walter Besant

Louis Lechelle

Avenue Poivre

Le Tabernacle

Bio Santé Ville Soeur

Caprice Gervais et environs

12 février 2026 | 13 h 00 - 17 h 00

  • Rose-Hill

Ratsitatane

Fareed Muttur

En partie Prince Charles

Avenue La Reine

Mère Theresa et environs

12 février 2026 | 09 h 00 - 17 h 00

  • Tamarin

Blackrock

Morc Investor

Morc De Jardin

Morc Belouguet

Morc Terminalia

Morc Domain

13 février 2026 | 08 h 30 - 16 h 30

  •  Floréal

Angus Lane

Une partie de Granum Road

Une partie de Riverwalk

Une partie de Floréal Road

Une partie de Suroop Lane

Une partie de Beeson Lane

Bryant Lane

Impasse Kasenally

13 février 2026 | 12 h 00 - 17 h 00

Recommandations aux habitants

Les clients des zones concernées sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne les appareils électriques sensibles et les activités professionnelles dépendant de l'électricité. Le CEB précise que l'alimentation pourra être rétablie sans préavis si les travaux sont complétés plus tôt que prévu. L'organisme public présente également ses excuses pour les désagréments occasionnés.

