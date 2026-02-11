Ile Maurice: Coupures de courant programmées dans plusieurs régions à partir d'aujourd'hui

Le Central Electricity Board (CEB) informe ses abonnés que des coupures de courant programmées auront lieu à partir de ce mercredi 11 février jusqu'au 13 février dans plusieurs régions de l'île. Ces interruptions s'inscrivent dans le cadre de travaux d'entretien du réseau et de renforcement du système électrique. Selon le CEB, ces interventions sont nécessaires afin d'améliorer la fiabilité et la sécurité de l'alimentation électrique à moyen et long terme.
Régions concernées et horaires
- Triolet
Aux environs de Mahatma Gandhi Street
11 février 2026 | 09 h 30 - 15 h 30
9e Mile, ex-SBM et Dispensary Road
12 février 2026 | 09 h 30 - 14 h 00
Aux environs de Mahatma Gandhi Street
13 février 2026 | 09 h 30 - 15 h 30
- Beau-Bassin
Avenue Cossigny
Avenue Sir Walter Besant
Louis Lechelle
Avenue Poivre
Le Tabernacle
Bio Santé Ville Soeur
Caprice Gervais et environs
12 février 2026 | 13 h 00 - 17 h 00
- Rose-Hill
Ratsitatane
Fareed Muttur
En partie Prince Charles
Avenue La Reine
Mère Theresa et environs
12 février 2026 | 09 h 00 - 17 h 00
- Tamarin
Blackrock
Morc Investor
Morc De Jardin
Morc Belouguet
Morc Terminalia
Morc Domain
13 février 2026 | 08 h 30 - 16 h 30
- Floréal
Angus Lane
Une partie de Granum Road
Une partie de Riverwalk
Une partie de Floréal Road
Une partie de Suroop Lane
Une partie de Beeson Lane
Bryant Lane
Impasse Kasenally
13 février 2026 | 12 h 00 - 17 h 00
Recommandations aux habitants
Les clients des zones concernées sont invités à prendre toutes les précautions nécessaires, notamment en ce qui concerne les appareils électriques sensibles et les activités professionnelles dépendant de l'électricité. Le CEB précise que l'alimentation pourra être rétablie sans préavis si les travaux sont complétés plus tôt que prévu. L'organisme public présente également ses excuses pour les désagréments occasionnés.