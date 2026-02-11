Ile Maurice: Lorette de Quatre-Bornes - Shaivi Boodhun, orpheline à 12 ans et lauréate à 19 ans

À 12 ans, Shaivi Boodhun perd ses deux parents en l'espace de quelques jours. Sept ans plus tard, la jeune fille de 19 ans du collège Lorette de Quatre-Bornes transforme ce drame en moteur et décroche le titre de lauréate. Elle revient sur son parcours.

En effet, à 12 ans, sa vie bascule. En l'espace d'une semaine, son père meurt d'un arrêt cardiaque soudain, puis sa mère succombe à la sclérose latérale amyotrophique (SLA) quelques jours après. «C'était un choc, un vide immense... Je ne m'attendais pas à perdre mes deux piliers si tôt», confie-t-elle. Du jour au lendemain, elle et sa petite soeur doivent apprendre à avancer seules face à l'épreuve.

Malgré la douleur, Shaivi s'accroche à l'amour et aux valeurs transmises par ses parents. Son père, lui-même ancien lauréat, lui a inculqué l'exigence et la persévérance. «Ils ne sont plus là, mais je sais qu'ils sont fiers de moi», dit-elle. Cet héritage devient sa force pour continuer.

Les débuts au collège Lorette de Quatre-Bornes sont difficiles, marqués par la solitude et l'angoisse. Mais le soutien des proches, des enseignants et des amis lui permet de se reconstruire. «Ils ont comblé le vide laissé par mes parents», explique la jeune femme avec gratitude. Aujourd'hui, elle partage son quotidien entre sa grand-mère paternelle et ses tantes. Sa petite soeur, en Grade 11, est devenue son pilier.

Entre les études et les responsabilités familiales, Shaivi trouve un équilibre grâce à la méditation, au badminton et à la photographie. Malgré les moments de doute, elle n'abandonne jamais.

Lauréate aujourd'hui, elle rêve de devenir ingénieure avant de revenir à Maurice pour soutenir sa famille. Utilisatrice d'outils d'intelligence artificielle, elle insiste toutefois sur l'importance de l'esprit critique : «Il ne faut jamais laisser une machine penser à sa place.» Son parcours incarne la résilience et la force face à l'adversité.