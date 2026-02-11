Ethiopie: Le MAE éthiopien Gedion a exhorté à redoubler d'efforts pour concrétiser les objectifs de l'Agenda 2063.

Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timotheos, a appelé les États africains à intensifier leurs actions afin de réaliser pleinement les ambitions de l'Agenda 2063.

Lors de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, Gedion Timotheos a estimé que, si des progrès avaient été réalisés vers l'indépendance économique et l'intégration continentale, ces avancées restaient encore insuffisantes.

« Nous sommes encore loin de l'Afrique que nous souhaitons construire ; il est donc indispensable de redoubler d'efforts », a-t-il souligné devant les ministres et hauts responsables réunis au siège de l'UA.

Le ministre a reconnu les progrès accomplis au cours de l'année écoulée, en particulier dans le renforcement de l'intégration régionale, et a relevé que la Zone de libre-échange continentale africaine n'est plus une simple ambition, mais un cadre opérationnel qui transforme le paysage économique du continent.

« La Zone de libre-échange continentale est désormais une réalité tangible, et sa mise en oeuvre progresse sur plusieurs fronts », a-t-il affirmé.

Gedion a insisté sur le fait que ces gains économiques doivent être soutenus par une diplomatie cohérente. Il a notamment évoqué le récent sommet du G20 à Pretoria, soulignant que l'Afrique doit affirmer pleinement sa voix dans les décisions internationales.

« Aucune plateforme mondiale ne peut être jugée crédible ou efficace si l'Afrique n'y participe pas activement et ne contribue pas à influencer les décisions », a-t-il déclaré.

Évoquant le contexte géopolitique mondial, le ministre a mis en garde contre l'affaiblissement de la coopération multilatérale, qui accroît la concurrence sur les ressources stratégiques et les routes commerciales africaines.

Il a averti que le continent est encore perçu par de nombreux acteurs externes comme un terrain d'extraction plutôt qu'un partenaire pour le développement.

« Malheureusement, une mentalité de domination et d'exploitation continue de teinter le regard de beaucoup d'acteurs extérieurs sur notre continent », a-t-il observé.

Il a ajouté : « L'unité africaine doit être réelle et l'Union africaine doit être forte si nous voulons protéger notre continent des manoeuvres prédatrices venant de toutes parts. »

Pour parvenir à « l'Afrique que nous voulons », Gedion a insisté sur la nécessité de dépasser la simple attente de la bienveillance d'autrui.

Selon lui, la véritable force de l'Afrique repose sur une unité solide, accompagnée de partenariats mondiaux équitables et de réformes financières, incluant l'allègement de la dette et un financement climatique juste.

Abordant le rôle de l'Éthiopie en tant que futur pays hôte de la COP32, le ministre a relié la justice climatique à l'importance stratégique des ressources naturelles africaines. Il a plaidé pour une gestion collective des grands cours d'eau -- Nil, Congo et Zambèze -- fondée sur la sagesse et les principes autochtones.

« Notre approche de ces ressources doit s'inspirer du principe d'Ubuntu, en tenant compte des besoins, des contextes et des aspirations de tous les concernés », a-t-il déclaré, appelant à un effort collectif pour restaurer l'écologie du continent.

Il a conclu en affirmant que les années à venir doivent être placées sous le signe de « la propriété africaine des solutions africaines » et a lancé un appel à un engagement renouvelé envers des objectifs communs, afin que l'Union africaine défende véritablement les intérêts de tous les citoyens du continent.