Afrique: Addis-Abeba prête pour le double rendez-vous diplomatique UA-Italie-Afrique, affirme le Premier ministre Abiy

Addis-Abeba — L'Éthiopie a achevé l'ensemble des préparatifs en vue d'accueillir le 39e Sommet de l'Union africaine ainsi que le 2e Sommet Italie-Afrique, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed.

Selon le chef du gouvernement, le pays est entièrement mobilisé pour recevoir les chefs d'État, hauts responsables gouvernementaux et partenaires internationaux attendus dans la capitale pour ces deux grands rendez-vous diplomatiques consacrés à la coopération continentale, aux partenariats économiques et aux priorités de développement.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a mis en avant les importantes modernisations entreprises, notamment la construction de centres de conférence aux standards internationaux et le renforcement des infrastructures touristiques et hôtelières.

Ces investissements, a-t-il souligné, visent à garantir des conditions optimales pour des échanges de haut niveau, tout en illustrant la capacité de l'Éthiopie à organiser des événements d'envergure mondiale.

Au-delà des travaux officiels, Abiy Ahmed a invité les délégations à explorer la richesse culturelle et les trésors historiques du pays.

Il a présenté ces sommets comme le symbole d'une « nouvelle dynamique africaine portée par le développement touristique », encourageant les visiteurs à prolonger leur séjour pour découvrir les sites patrimoniaux et les paysages emblématiques de l'Éthiopie.

Avec l'accueil simultané de ces deux rencontres majeures, Addis-Abeba confirme son statut de capitale diplomatique de l'Afrique et renforce son rôle de passerelle entre le continent et ses partenaires internationaux.