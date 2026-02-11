Afrique: Le Conseil exécutif de l'UA trace les grandes orientations du continent à Addis-Abeba

Addis-Abeba — Les ministres africains des Affaires étrangères se sont réunis ce mercredi dans la capitale éthiopienne à l'occasion de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), une étape décisive dans le processus décisionnel annuel de l'organisation panafricaine.

Cette rencontre de haut niveau prépare la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue ce week-end. En tant qu'organe clé de l'UA, le Conseil exécutif examine et harmonise les priorités stratégiques des États membres avant leur soumission aux dirigeants africains.

Cap sur l'Assemblée des chefs d'État

Chargé d'aligner les cadres politiques et d'évaluer les rapports des différents organes spécialisés, le Conseil consolide les recommandations qui serviront de base aux décisions finales de l'Assemblée. Ce mécanisme illustre la gouvernance structurée de l'UA, où les consultations techniques et ministérielles préparent le terrain aux grandes résolutions continentales en matière d'intégration, de développement, de paix et de stabilité.

Priorités 2026 : eau, réformes et positionnement global

Au centre des débats figurent les réformes institutionnelles de l'UA, le renforcement du rôle de l'Afrique au sein du G20, ainsi que la préparation du thème 2026 :

« Garantir un accès durable à l'eau et à des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ».

Ce choix stratégique met en lumière l'importance de la sécurité hydrique et de l'assainissement comme leviers essentiels du développement économique, de la santé publique et de la résilience climatique du continent.

Les ministres examinent également la consolidation d'une position africaine unifiée dans la gouvernance économique mondiale, afin d'assurer une meilleure prise en compte des priorités du continent dans les décisions financières internationales.

Paix, sécurité et réparations historiques

Les discussions portent aussi sur la mise en oeuvre de l'initiative « Faire taire les armes », notamment face aux crises persistantes au Soudan et dans l'est de la RDC.

Par ailleurs, un rapport majeur sur les réparations en faveur des Africains et des personnes d'ascendance africaine est à l'étude. Cette démarche, inscrite dans l'Agenda 2025, vise à traiter les injustices historiques liées à la colonisation à travers des mécanismes juridiques et diplomatiques internationaux.

En route vers le Sommet

À l'approche de l'arrivée des chefs d'État à Addis-Abeba, le Conseil exécutif finalise les projets de décisions qui orienteront l'action collective du continent pour 2026.

Cette session réaffirme la volonté de l'Union africaine de parler d'une seule voix et de renforcer le rôle de l'Afrique sur la scène mondiale, dans une dynamique d'intégration, de résilience et de prospérité partagée.