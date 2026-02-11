Madagascar: Réduction des risques des catastrophes - La CPGU et le PAM main dans la main

Un partenariat stratégique en matière de réduction des risques et des catastrophes a été signé entre la CPGU et le PAM.

Un engagement commun à transformer les approches en matière de gestion des risques. C'est dans cet esprit que le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Cellule de prévention et d'appui à la gestion des urgences (CPGU) ont signé un protocole d'accord établissant un cadre de collaboration stratégique pluriannuel en matière de réduction des risques de catastrophes, le lundi 9 février 2026. « Ce partenariat contribuera directement à l'atteinte des objectifs de la Politique nationale de gestion des risques de catastrophes (PNGRC) et de la Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes (SNGRC) », a-t-on fait savoir durant la signature de cet accord.

Concrètement. Les deux parties « s'engagent à apporter des réponses concrètes, innovantes et efficaces face aux chocs climatiques, en synergie avec les efforts du gouvernement pour renforcer la préparation aux catastrophes et la résilience des populations les plus vulnérables. » Ce qui devrait se faire via un appui technique, financier et matériel multidimensionnel. Pour ses signataires, ce partenariat contribuera « directement à l'atteinte des objectifs de la Politique nationale de gestion des risques de catastrophes (PNGRC) et de la Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes (SNGRC). »