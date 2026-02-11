Madagascar: Recherche - 43 innovations agricoles à l'essai

Chercheurs, institutions et acteurs du monde rural ont uni leurs forces pour transformer les résultats du projet FSRP (Programme de résilience du système alimentaire) en solutions concrètes pour les paysans à Ampefy. Placée sous l'égide du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la rencontre a permis de partager 43 innovations agricoles testées dans les cinq grandes zones agro écologiques du pays.

Certaines, déjà validées par les producteurs, sont prêtes à être diffusées, tandis que d'autres poursuivent leur phase d'expérimentation. Le défi reste la logistique afin de passer des essais limités à une diffusion à grande échelle. Soutenu par la Banque mondiale, le FSRP vise à renforcer la résilience des systèmes alimentaires face aux aléas climatiques, en partenariat avec le CGIAR, le FOFIFA, le FIFAMANOR et d'autres centres.

Les technologies ciblent notamment le riz, le maïs, le manioc, la pomme de terre et l'élevage. La place des femmes a été mise en avant : « Quand elles sont soutenues, pauvreté et insécurité alimentaire reculent », a rappelé Hélène Razafindrasoa, présidente du FVTM. Des visites de terrain à Itasy ont illustré la volonté de rapprocher la recherche des réalités paysannes, afin que chaque innovation réponde aux besoins locaux et contribue à l'autonomie alimentaire.