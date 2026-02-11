Madagascar: Mondial Pupilles 2026 - Le pays représenté par le FC Nisi et Ajesaia

Le Mondial Pupilles de Plomelin, véritable vitrine du football de formation, accueillera du 14 au 17 mai 2026 sa 38e édition en Bretagne. Deux clubs malgaches, le FC Nisi et le CFFJA Ajesaia, représenteront une nouvelle fois la Grande Île dans ce tournoi U13 qui réunit chaque année des jeunes talents venus de plus de 25 pays.

Le Mondial Pupilles de Plomelin, prestigieux tournoi international de football U13 créé en 1986, s'apprête à vivre sa 38e édition du 14 au 17 mai 2026. Chaque année, cet événement rassemble des centaines de jeunes footballeurs venus de plus de 25 pays, offrant une vitrine unique aux talents en herbe et un espace de rencontre entre cultures et écoles de football. Comme en 2025, Madagascar sera représenté par deux clubs : le FC Nisi et le CFFJA Ajesaia.

Une présence qui témoigne de la vitalité du football de formation dans la Grande Île et de son ambition de se mesurer aux meilleures académies mondiales. Le FC Nisi évoluera au centre de Pluguffan, où il retrouvera des adversaires de renom tels que Le Havre AC, l'US Concarneau, le SO Cholet, Vannes OC, AEG Foot, le S Pluguffan-Plonéour, ainsi que le CSHSC Québec, venu du Canada. De son côté, Ajesaia sera basé au centre de Primelin et affrontera notamment le RC Strasbourg, l'AS Saint-Étienne, le RCP Fontainebleau, le Stade plabennécois, le S Cap Sizun, le Standard de Liège (Belgique) et l'OC Le Lorrain (Martinique).

Au-delà de la compétition, ce tournoi représente une étape cruciale pour ces jeunes Malgaches. Ils auront l'opportunité de démontrer leur savoir-faire technique, leur discipline et leur esprit collectif face à des écoles de football réputées. C'est aussi une expérience humaine et sportive qui leur permettra d'acquérir une précieuse maturité et d'élargir leurs horizons. Pour Madagascar, cette double participation est une fierté nationale et un signal fort : ses jeunes talents ont toute leur place sur la scène internationale.

