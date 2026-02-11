Madagascar: Basket-ball - La ligue Analamanga allume le parquet avec l'Élite U23

La Ligue régionale de Basket-ball Analamanga (LRBBA) a officiellement lancé une nouvelle compétition dénommée Élite U23.

Inscrite dans le programme d'activités 2026 de la ligue, cette initiative se veut un tournant majeur pour le développement du Basket-ball au sein de la ligue, avec une ambition affirmée : préparer dès aujourd'hui les talents de demain.

Réservée aux joueurs élites âgés de 18 ans et plus, l'Élite U23 cible principalement la tranche d'âge des moins de 23 ans, considérée comme un vivier stratégique pour la succession des seniors. Pour cette première édition, la LRBBA a volontairement limité la compétition à dix équipes masculines et dix équipes féminines, sélectionnées selon l'ordre de confirmation d'engagement, afin de garantir une organisation optimale. Pour le président de la ligue, Haingo Mampionona Ratovonjanahary, « cette compétition inédite à Madagascar vise à allier sport de haut niveau et spectacle ».

Professionnelle

La compétition adoptera un format en poule unique avec des matchs aller-retour, suivis des play-offs et d'un Finals Tournament prévu le 26 septembre. Le coup d'envoi officiel sera donné début mars au gymnase Ankoay Ankorondrano. Les rencontres se dérouleront exclusivement en gymnase et s'étaleront sur environ huit mois. Côté programmation, les matchs auront lieu tous les vendredis à partir de 18 heures et chaque samedi dès midi. Au-delà de l'aspect compétitif, l'Élite U23 se distingue par son organisation résolument professionnelle.

Chaque match bénéficiera de statistiques complètes, d'une couverture vidéo et photographique, de la présence de commissaires au match ainsi que d'arbitres recyclés et supervisés. Les rencontres seront diffusées en direct sur une chaîne de télévision et sur les réseaux sociaux, offrant une visibilité accrue aux jeunes joueurs.

Le CTR de la ligue, Ndranto Rakotonanahary, estime pour sa part que ce tournoi constitue une préparation essentielle pour l'avenir du Basket-ball malgache et l'accès aux sélections nationales. Avec l'Élite U23, Analamanga entend s'affirmer comme un véritable vivier du basket-ball national, en offrant à la jeunesse une scène à la hauteur de son talent et de ses ambitions.