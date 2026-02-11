Ile Maurice: Luvisha Jowaheer, du MGSS - L'Effort a porté ses fruits

Luvisha Lekha Jowaheer, âgée de 20 ans, et fille unique de Kavita et Rajiv Jowaheer, est la lauréate de la filière HSC Pro du Mahatma Gandhi State School (MGSS), Moka. Très timide devant les caméras et les micros, Luvisha Lekha Jowaheer a exprimé sa joie et sa satisfaction d'avoir vu ses efforts récompensés.

La lauréate a quitté son ancien collège, qui ne proposait pas l'option HSC Pro, pour rejoindre le MGI de Moka. Elle a fait le choix de cette filière parce qu'elle inclut la matière Cambridge Advanced Professional in IT, qui met l'accent sur le monde du travail. Elle admet que l'année scolaire a été stressante. Elle espère poursuivre ses études en informatique.

Comme conseil aux élèves, elle insiste sur l'importance de fournir le maximum d'efforts et de se donner à fond aux examens. Elle a aussi mentionné sa passion pour la lecture. Quant aux parents de Luvisha, ils ont exprimé leur fierté et leur excitation face à ce succès inespéré, soulignant l'importance du travail acharné et les sacrifices derrière cette réussite.

Son père a confié que sa fille mérite pleinement son succès en raison de ses efforts soutenus. Dana Samy, rectrice du collège depuis 2022, a précisé que Luvisha avait nécessité une attention particulière, de la compréhension et du temps, et que l'école avait su répondre à ses besoins. Elle a exprimé sa satisfaction face à ses progrès ainsi que pour le travail d'équipe effectué des enseignants.