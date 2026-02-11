Ile Maurice: Aqua Stallions - Une nouvelle écurie dans le paysage

Elles seront désormais 12 écuries à concourir pour la gloire au Champ-de-Mars après la création de l'établissement Aqua Stallions par l'homme d'affaires Vishal Nowbuth. Originaire de Montagne-Longue, Nowbuth a décroché sa licence de la Gambling Regulatory Authority pour opérer une écurie la semaine dernière.

Il avait l'ambition d'ouvrir sa propre écurie depuis l'année dernière, mais comme il n'avait pas obtenu le feu vert des autorités, il avait été contraint d'évoluer comme propriétaire au sein des écuries Foo Kune et Mahadia respectivement. Passionné de courses hippiques, Vishal Nowbuth est à la tête de plusieurs sociétés, dont Aqua Springs, qui est spécialisée dans l'embouteillage d'eau de source.

C'est dans ce contexte qu'il a décidé de nommer son écurie Aqua Stallions. Il faut rappeler que la compagnie Aqua Springs avait parrainé les deux dernières journées du calendrier hippique la saison dernière et que c'est au cours de ces journées que Vishal Nowbuth avait enregistré ses deux premières victoires en tant que propriétaire au Champ-de-Mars, grâce à Good Living et Common Grounds.

Pour l'épauler dans sa nouvelle aventure, Vishal Nowbuth a décidé de faire appel à l'entraîneur Shirish Narang. Ce dernier est soulagé de retrouver son tablier d'entraîneur après avoir été contraint de rester sur la touche pendant pratiquement deux ans. Pour rappel, sa licence avait été suspendue en lien avec l'affaire Mentholatum, qui avait étrangement refait surface plus de trois ans après les faits.

La charge provisoire de cheating and conspiracy to commit cheating dans le cadre de cette affaire a été rayée en cour en novembre dernier. Cet épisode l'a visiblement beaucoup marquée, mais Shirish Narang a décidé de tirer un trait sur le passé. Il se réjouit d'avoir eu l'occasion de retourner dans le giron et vivre à nouveau sa passion. Il ne fait de doute que son savoir-faire et son expérience seront des atouts considérables pour l'écurie Aqua Stallions.

À ce stade, cet établissement compte 14 chevaux dans son effectif. Selon nos informations, Vishal Nowbuth est actif sur le marché des chevaux en Afrique du Sud et il envisage de débuter la saison avec au moins une vingtaine de chevaux dans son yard. À ce titre, il a procédé récemment à l'acquisition de Jaham, un stayer prometteur âgé de trois ans qui compte deux victoires et deux placés en neuf sorties. Par ailleurs, Vishal Nowbuth a confirmé qu'il compte faire appel à un cavalier étranger pour défendre ses couleurs.