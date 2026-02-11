Ile Maurice: À Flic-en-Flac, «La Pirogue» fêtera ses 50 ans toute l'année

Inauguré le 7 juin 1976, La Pirogue, à Flic-en-Flac, sur la côte ouest, fait partie des hôtels historiques du secteur touristique mauricien. Dans le cadre de son cinquantenaire, une série d'activités et d'événements est prévue tout au long de l'année afin de retracer son évolution.

Conçu par l'architecte néerlandais Joseph Van Melick, avec des bungalows de plainpied construits en pierre volcanique et dotés de toits de chaume évoquant la voile d'une pirogue, La Pirogue a voulu se distinguer par un concept architectural inspiré des villages de pêcheurs traditionnels. L'ensemble est implanté sur un domaine de 14 hectares, en bordure du lagon.

Les jardins du complexe hôtelier ont connu plusieurs transformations au fil des années. Les filaos d'origine ont fait place à des cocotiers, principalement pour des raisons liées à l'entretien et au confort des clients. Aujourd'hui, la cocoteraie compte près de 1 800 arbres et plus de 9 000 plantes tropicales.

L'aménagement paysager intègre également plusieurs espèces endémiques de l'île Maurice, dont le bois d'olive, la gastonia et le latanier bleu. L'entretien du site est assuré quotidiennement par une équipe dédiée de jardiniers, soucieuse de préserver l'équilibre écologique.

Sur le plan des ressources humaines, La Pirogue a marqué les débuts de l'hôtellerie mauricienne par certaines pratiques novatrices. À son ouverture, l'établissement recrute 120 jeunes femmes, un choix peu courant dans un secteur alors largement dominé par les hommes. Cinquante ans plus tard, la stabilité des équipes demeure une caractéristique du ressort.

Plusieurs employés y cumulent de longues années de service, contribuant à la transmission des savoir-faire et à la continuité des standards opérationnels. Certains ont évolué progressivement au sein de l'établissement, passant de fonctions opérationnelles à des postes à responsabilité.

La fidélité de la clientèle constitue également un élément notable de l'histoire de La Pirogue. Certains clients fréquentent l'hôtel depuis plusieurs décennies, parfois sur plusieurs générations. Cette régularité repose sur une approche de l'hospitalité axée sur la constance du service, la connaissance des habitudes des clients et la relation suivie entre les équipes et les hôtes. Pour une partie de cette clientèle, La Pirogue s'inscrit dans une logique de séjour récurrent plutôt que de découverte ponctuelle.

Au cours de son histoire, l'établissement a accueilli plusieurs personnalités internationales. En 1994, dans le cadre d'une visite officielle à Maurice liée au Duke of Edinburgh's International Award, qui aide les jeunes à trouver leur vocation, leur place et leur passion dans le monde, le Duc d'Édimbourg a séjourné à La Pirogue et procédé à l'inauguration de deux suites royales de l'hôtel.

L'année 2026 de La Pirogue sera marquée par de nombreux temps forts, notamment la publication régulière de témoignages de clients fidèles sur les plateformes digitales, des récits d'employés retraçant l'histoire de l'établissement, ainsi qu'une exposition des archives photos de l'hôtel et des contributions de clients. Un livre de 50 recettes sera également lancé le 7 juin, date exacte de l'ouverture. Le principal événement anniversaire est prévu le 1er décembre, en présence de tour opérateurs, de représentants des médias et de partenaires locaux et internationaux.

Pour Jean-Marc Ma-Poon, Cluster General Manager - West Coast, cet anniversaire s'inscrit dans la continuité de l'identité de l'établissement. «Depuis toujours, La Pirogue incarne une hospitalité sincère et résolument humaine, façonnée autant par ses équipes que par ses clients fidèles. Je suis fier de donner le coup d'envoi des festivités des 50 ans de La Pirogue, ressort iconique de la côte ouest et de la destination mauricienne», dit-il.

La Pirogue, qui a été le premier hôtel de luxe du groupe Sunlife, jouxte le Sugar Beach, sur la même plage. Les clients des deux établissements bénéficient d'un accès partagé à certaines infrastructures, mais chacun des ressorts conserve son identité distincte. Cet anniversaire soulignera comment La Pirogue, en un demi-siècle d'activité, s'est durablement inscrit dans l'évolution du tourisme mauricien.

Chiffre : 73%

C'est part que représente le coût de l'hébergement pour le touriste, contre 52 % en 2000, selon le Hospitality Industry Report 2026 d'Axys. Cette évolution indique que les hôtels captent une part croissante de la valeur au détriment de l'économie locale. Cette concentration laisse peu de marge pour les dépenses de restauration, shopping et loisirs, limitant ainsi l'effet multiplicateur du tourisme sur l'ensemble de l'économie.

Dans ce contexte, AXYS met en avant le potentiel encore largement sous-exploité du secteur non-hôtelier, notamment les villas et les maisons d'hôtes. Les touristes séjournant hors des hôtels passent en moyenne 15 nuits à Maurice, contre 9,1 nuits pour les clients hôteliers, et chaque roupie dépensée par ces visiteurs génère un impact économique global double. Selon les estimations du rapport, une augmentation de seulement 10 % de la capacité non-hôtelière, combinée à une hausse de 5 % du revenu réel par visiteur, pourrait générer Rs 2,1 milliards de revenus annuels supplémentaires.