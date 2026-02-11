Ile Maurice: Rabindranath Tagore SS - La détermination récompensée par un triplé

Le Rabindranath Tagore Secondary School (RTSS) a célébré la performance de ses trois lauréats hier : Shyamal Soborun (SAJ National Scholarships - Economics Side), Bhoomeet Ropon (State of Mauritius Scholarships - Economics Side) et Yursley Darel Nadau Jacques (HSC Professional National Scholarships).

Bhoomeet Ropon confie : «Lorsque j'ai entendu qu'il y avait trois lauréats au RTSS, je me suis dit que j'avais peut-être une chance. Quand j'ai entendu mon nom, ce fut une joie immense.» Il estime que le téléphone portable et internet ont été de précieux alliés, en plus de l'encadrement de son entourage.

Shyamal Soborun évoque une «grande émotion» au moment de l'annonce de son nom. Il remercie ses parents, ses enseignants ainsi que ses amis. «Ils m'ont soutenu en m'encourageant et en me rappelant mon potentiel.» Il met en avant un travail personnel rigoureux, tout en insistant sur la nécessité de préserver un équilibre entre vie privée et études.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Yursley Darel Nadau Jacques, cette consécration est d'abord le reflet d'une persévérance constante : «Être lauréat est le fruit d'un travail acharné. Aujourd'hui, c'est une immense récompense. C'est une grande fierté pour mon école et pour toute ma famille.» Il a exprimé sa gratitude envers Dieu, ses parents, ses professeurs, ses amis et sa compagne.

Du côté de la direction, la rectrice explique : «C'est un grand bonheur. C'est un véritable honneur pour l'établissement, pour les parents et les collégiens. Cela a été un vrai travail d'équipe. Je suis très fière du collège RTSS.»