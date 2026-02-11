Ile Maurice: Marie Gabrielle Gellé, du collège Sainte-Marie - Le juste équilibre entre études et sports

Marie Gabrielle Gellé, unique lauréate du collège Sainte-Marie, situé à Palma, Quatre-Bornes, a opté pour la filière économique au HSC, même si elle n'avait jamais étudié cette matière en Grade 10 et Grade 11. À l'annonce des noms des lauréats, s'est dite surprise par la bonne nouvelle et a précisé avoir travaillé dur pour sa propre satisfaction, sans attente particulière.

Concernant sa filière, Gabrielle Gellé l'a choisie sur les conseils reçus pour obtenir une bourse. «Je suis tombée amoureuse de l'économie que je trouve fascinante, tout comme le Business et la comptabilité.» À l'avenir, elle envisage de poursuivre des études en droit financier, combinant son intérêt pour le droit avec sa passion pour la finance et la gestion d'entreprise.

Elle souligne également son attrait particulier pour les sports en salle et estime que les activités physiques ont été au centre de son développement pendant ses années de collège. Reconnaissante d'avoir des parents qui l'ont soutenue et encouragée sans lui mettre de pression, la lauréate estime que les parents doivent être un pilier de soutien pour les élèves.

Pour Dominique Seblin, rectrice du collège Sainte-Marie, «la joie était immense lorsqu'on a entendu le nom de Gabrielle. La célébration a été immédiate et, nous sommes fiers non seulement d'elle, mais aussi de l'école dans son ensemble, car sa réussite représente celle de l'établissement».