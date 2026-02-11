Togo: Le ministre de la Sécurité au contact des forces sur le terrain

11 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossie Madjoulba, a effectué vendredi dernier une tournée dans les préfectures de la Kozah, de Doufelgou et de la Kéran, au nord du Togo.

Selon le journal Le Messager paru mercredi, cette visite s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'efficacité opérationnelle des forces de sécurité au plus près des réalités locales.

Au cours de son déplacement, le ministre a visité plusieurs commissariats de police et brigades de gendarmerie. L'objectif était d'évaluer les conditions de travail, de s'enquérir des besoins des agents et de réaffirmer l'engagement des autorités à consolider la sécurité dans ces zones.

