Sénégal: Lancement du projet TAGDev 2.0 à Kaolack - 20 000 jeunes et femmes du bassin arachidier touchés par le programme !

Le gouverneur de la région de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt, a présidé ce mardi un Comité régional de développement (CRD) consacré au lancement officiel du projet TAGDev 2.0 (Transforming African Agricultural Universities). Cette initiative d'envergure ambitionne de toucher 20 000 jeunes et femmes dans cinq municipalités du bassin arachidier, avec l'objectif de transformer l'enseignement agricole et de promouvoir l'agro-entrepreneuriat durable.

Financé par la Fondation MasterCard et le RUFORUM (Forum des universités régionales pour le renforcement des capacités en agriculture), et piloté par l'Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (USSEIN), le projet est doté d'un budget de 200 millions de francs CFA pour une durée de trois ans. Il interviendra dans les communes de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Nioro du Rip et Guinguinéo. Axé principalement sur les chaînes de valeur de l'arachide et de l'oignon, TAGDev 2.0 vise à renforcer les capacités des universités agricoles, tout en accompagnant les jeunes vers l'entrepreneuriat. « Ce projet vise à transformer l'enseignement agricole afin de créer des moteurs de développement économique inclusif, équitable et résilient. Il traduit la confiance placée dans les universités sénégalaises comme acteurs à part entière des politiques de développement », a déclaré le recteur de l'USSEIN, Diégane Diouf.

Saluant l'initiative, le gouverneur de Kaolack a souligné sa parfaite adéquation avec les priorités de l'État. « Ce projet favorise l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Il s'agit d'explorer toutes les opportunités offertes par les chaînes de valeur de l'oignon et de l'arachide », s'est-il réjoui. Selon les porteurs du programme, ces zones ont été retenues en raison de leur fort potentiel agricole, du besoin de relance de la production, de la forte concentration de jeunes en quête d'emploi, mais aussi de la proximité d'institutions stratégiques. Les bénéficiaires recevront des formations en techniques agricoles modernes, production de semences améliorées et irrigation efficiente.

Toutefois, des défis persistent. « Les principales contraintes demeurent l'accès au foncier et au financement. En tant qu'autorité administrative, nous nous sommes pleinement appropriés ce projet porteur d'espoir. Il ne doit pas être uniquement celui de l'USSEIN, mais celui de toute la région », a insisté le gouverneur.

Sur le plan environnemental, le projet prévoit la plantation de 200 000 arbres, avec un objectif de taux de survie d'au moins 70 %. Pour le recteur Diouf, l'approche intégrée du programme permettra de renforcer l'emploi rural, de réduire le chômage, d'améliorer la compétitivité des chaînes agroalimentaires et de promouvoir le leadership féminin. « L'ambition est de faire de la région naturelle du Sine-Saloum un véritable laboratoire vivant d'innovations, d'entrepreneuriat et d'inclusion socio-économique », a-t-il conclu.