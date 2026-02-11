Sénégal: Recyclage du plastique - Le Sénégal mise sur l'expérience du bateau « Plastic Odyssey »

De retour au Sénégal pour la deuxième fois en trois ans, le navire-laboratoire « Plastic Odyssey » a reçu, ce mardi 10 février, la visite du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf. L'initiative vise des solutions concrètes pour réduire la pollution plastique tout en créant des emplois.

Accueilli ce mardi 10 février dans l'après-midi, au pied du bateau « Plastic Odyssey » qui a accosté au Port autonome de Dakar (Pad), Abdourahmane Diouf, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, a successivement visité l'atelier de recyclage embarqué, le laboratoire « zéro déchet » et l'espace de formation destiné aux porteurs de projets sénégalais. Les équipes y ont présenté des procédés simples permettant de transformer les déchets plastiques en matériaux utiles, notamment pour la construction, ainsi que des alternatives pour limiter le recours au plastique à usage unique.

« "Plastic Odyssey" nous fait l'honneur de revenir au Sénégal. Cela montre l'engagement de ses promoteurs et l'urgence de la lutte contre le péril plastique », a déclaré le ministre. Il a rappelé que le pays dispose d'une loi sur le plastique, dont l'application sera renforcée à travers des concertations avec les acteurs du secteur afin de réduire durablement la pollution. Selon lui, le recyclage peut aussi constituer un levier économique. De petites unités industrielles nécessitant des investissements pourraient être déployées dans les régions. « Nous pouvons à la fois lutter contre la pollution plastique et créer des emplois pour les jeunes», a souligné Abdourahmane Diouf. Il a salué le partage d'expériences acquises par l'expédition du bateau dans 37 pays et la sensibilisation des élèves à la citoyenneté environnementale.

Installé à Dakar depuis trois ans, Benoît Blancher, directeur de « Plastic Odyssey Factories Sénégal », a indiqué que son équipe a déjà lancé une entreprise locale de recyclage et développe « un réseau de petites unités « conteneurisées » en partenariat avec des entrepreneurs sénégalais ». D'après lui, à chaque escale dans un pays, le bateau identifie des solutions efficaces, forme des porteurs de projets et sensibilise les autorités, les entreprises et les écoles sur les enjeux de la pollution plastique.

Dans un contexte marqué par la hausse de la consommation de plastique liée à la croissance démographique et au développement économique, M. Blancher plaide pour des infrastructures adaptées et des solutions durables. « Notre rôle est d'apporter des réponses concrètes, des technologies et de l'accompagnement en collaboration avec l'État et le tissu local », a-t-il affirmé. L'escale dakaroise du bateau, la deuxième fois en trois ans, traduit la volonté du ministère de l'Environnement et de ses partenaires de faire du recyclage, de l'innovation et de la formation des piliers de la transition écologique au Sénégal.