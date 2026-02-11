Sénégal: Coopération migratoire - Le Sénégal et l'Espagne renforcent le partenariat

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a tenu, le mardi 10 février à Dakar, une table-ronde sur le partenariat migratoire entre le Sénégal et l'Espagne. Le but, analyser les enjeux, les acquis et les défis de la coopération entre les deux pays.

Le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur a organisé, hier, dans sa grande salle, une table-ronde sur le thème : «Diplomatie et migration : le partenariat Sénégal-Espagne, enjeux et défis». Cette rencontre s'inscrit selon le ministère dans un contexte où la migration circulaire constitue un atout majeur du partenariat migratoire entre le Sénégal et l'Espagne. À cette occasion, l'ambassadeur Ibrahima Cissé, directeur de cabinet du ministre, a rappelé le rôle central du ministère dans la définition et la mise en oeuvre de la diplomatie migratoire du Sénégal, notamment à travers la protection des Sénégalais de l'extérieur, la promotion de la migration régulière et la valorisation de l'apport de la diaspora au développement national.

Il s'est ainsi félicité de la coopération entre le Sénégal et l'Espagne dans le cadre de la migration circulaire. «Nous saluons la participation des différents acteurs à ce panel sur le partenariat migratoire entre le Sénégal et l'Espagne afin de trouver des solutions aux défis qui se posent à nos pays», indique-t-il. Prenant la parole, Abdoulaye Keita, directeur Europe-Amérique-Océanie au ministère, a salué la richesse du cadre juridique régissant la coopération entre Dakar et Madrid.

Selon lui, plus de 33 accords bilatéraux couvrant des domaines variés tels que le transport, la sécurité, l'économie, la migration, le tourisme ou encore l'agriculture lient les deux pays. «Nous nous félicitons de la philosophie espagnole marquée par une ouverture d'esprit et une solidarité remarquable, qui permet un approfondissement constant de nos relations», a-t-il souligné.

De son côté, Santiago Yerga, directeur général des migrations du royaume d'Espagne a reconnu la diversité et la solidité des domaines de coopération, tout en exprimant le souhait d'un partenariat encore plus renforcé. Revenant sur la migration circulaire, il a salué le travail réalisé par le gouvernement du Sénégal dans la sélection des ouvriers envoyés en Espagne. Il se dit satisfait de voir les autorités s'assurer de leur compétence et de leur qualification. Détaillant le processus menant au recrutement des ouvriers vers l'Espagne, il a insisté pour l'édification d'un manuel explicatif des différentes étapes pour l'enrôlement des ouvriers agricoles.