Sénégal: Marseille - Habib Beye pour remplacer De Zerbi ?

11 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

L'Olympique de Marseille se cherche un nouvel entraîneur depuis le départ de Roberto De Zerbi. Habib Beye est libre depuis son éviction de Rennes ce lundi. Et si c'était le mariage parfait ?

Après le départ d'un commun accord de Roberto De Zerbi ce mardi soir, l'Olympique de Marseille se retrouve sans entraîneur, alors que se profile une fin de saison capitale avec la course pour la Ligue des champions et la Coupe de France où les Phocéens sont qualifiés pour les quarts de finale. Et pour enclencher une dynamique positive, le board marseillais songerait à un ancien de la maison : Habib Beye. Cela tombe bien, le coach sénégalais est libre depuis son départ de Rennes ce lundi 8 février 2026.

Selon Foot Mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia apprécient le profil d'Habib Beye, qui a été capitaine de l'OM. Selon le média français, ils apprécieraient notamment sa capacité à imposer une discipline collective forte, sa connaissance du football français ainsi que son tempérament affirmé. Reste à savoir si l'ancien du Red Star sera choisi.

Une chose est sûre, Habib Beye a toujours clamé son amour pour Marseille et son rêve d'entraîner le club un jour. « C'est mon club de coeur. Le club où j'ai passé les plus belles années, avec Strasbourg aussi en formation. La reconnaissance que j'ai eue des gens et des supporters, oui, j'ai une sensibilité pour l'OM. Entraîner un jour ma sélection, ce serait une fierté immense aussi. (...) Tu ne dis pas non à l'OM, tu ne dis pas non à la sélection du Sénégal », disait-il il y a quelques années au micro de L'Équipe.

