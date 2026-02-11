Togo: Exercice de redevabilité

11 Février 2026
Togonews (Lomé)

L'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) lance une évaluation des marchés publics conclus en 2025.

La finalité est de renforcer l'efficacité, la transparence et l'impact du système de commande publique, dans un contexte d'accélération des projets de développement et de consolidation des investissements publics.

Toute la semaine, les acteurs institutionnels examinent le niveau d'exécution des plans de passation, le respect des procédures et l'impact économique et social des marchés, notamment l'accès des jeunes, des femmes et des opérateurs nationaux.

Un exercice de redevabilité en quelque sorte.

Ces dernières années, la commande publique a connu une transformation structurelle, avec l'adoption de nouveaux dossiers types, la création de l'Unité PPP et de l'Observatoire économique de la commande publique.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.