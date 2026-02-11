Togo: L'enseignement supérieur face aux défis du marché du travail

11 Février 2026
Togonews (Lomé)

Face à la hausse des effectifs étudiants et au développement des infrastructures, le gouvernement appelle à une gouvernance universitaire plus performante et mieux alignée sur les priorités nationales.

Le ministère de l'Enseignement supérieur souhaite orienter les formations vers les réalités du marché de l'emploi, en tenant compte des attentes du secteur privé et des besoins du pays en ressources humaines qualifiées.

Dans cette dynamique, une série de concertations s'est ouverte mardi à Kara, à l'initiative notamment de l'Université de Kara. Les échanges portent sur l'adaptation des programmes académiques, la modernisation de la gestion administrative et le renforcement des capacités des responsables de départements et des centres de recherche.

L'adaption des formations aux réalités du marché du travail est une question qui est sur la table depuis des années.

